За последние сутки на Украине были задержаны десять мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.

Об этом проинформировало западное региональное управление государственной пограничной службы страны.

Трое из задержанных были обнаружены пограничным нарядом отдела "Богдан" Мукачевского отряда в горной местности. Их заметили всего в 20 метрах от государственной границы.

Двое из них оказались жителями Волынской области, а один — Закарпатской.

Остальные семь мужчин планировали попасть в Румынию, переправившись через реку Тиса.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытки покинуть территорию Украины.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня отметил, что с февраля 2022 года при попытке пересечь реку Тиса утонули 40 человек, пытавшихся уклониться от мобилизации.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения.

На следующий день узурпатор Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Согласно этому указу, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну на период действия военного положения.

За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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