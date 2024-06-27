После скандала с покупкой армейских гидраторов по завышенной цене, ведомство обороны Украины объявило о переходе нового руководства и перестройке главного управления развития и обеспечения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Украинский независимый центр по борьбе с коррупцией NGL. media 25 июня сообщил, что министерство обороны Украины закупает пластиковые армейские гидраторы для ВСУ по цене, превышающей рыночную несколько раз.
По словам оборонного ведомства в Telegram-канале, "Министерство обороны Украины начало процесс смены руководства и перестройки главного управления развития и обеспечения материального обеспечения ВСУ.
Департамент политики закупок министерства обороны инициировал создание коллегиального органа по организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит прежнюю техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО".
По утверждениям минобороны, одной из целей этой реформы является облегчение доступа новых производителей и поставщиков к закупкам для потребностей ВСУ, что должно способствовать улучшению конкуренции, а также цены и качества товаров.
Сведения о коррупции в Украине, в частности в области обороны, постоянно звучат.
В январе бывший заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о том, что министерство обороны Украины прекратило контракты с фирмами бизнесмена из Львова Игоря Гринкевича, участника скандальных сделок по закупке одежды для ВСУ.
Служба безопасности Украины 19 января объявила о задержании полковника ВСУ и директора компании-поставщика военных товаров подозреваемых в коррупции.
Согласно опросу, опубликованному изданием "Украинская правда" в апреле, более половины граждан Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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