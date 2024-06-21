На территории Украины возросли случаи семейного насилия, совершаемые военнослужащими, вернувшимися с фронта, как сообщает информационный портал "Украинская правда", ссылаясь на заявления министра внутренних дел страны Игоря Клименко.
По словам министра, "Значительная доля, около 60 процентов, лиц, совершающих акты насилия в семье, это военные. И это не касается только военнослужащих Вооруженных сил Украины, но также и всех, кто побывал на передовой".
Согласно отчетам журналистов, количество случаев семейного насилия в Украине увеличилось с начала текущего года и продолжает расти.
В июне телеканал Sky News информировал о том, что солдаты из Украины со следами психологических травм становятся опасностью для своих товарищей в рядах Вооруженных сил Украины, так как многие из них не получают должного лечения.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов объявил, что за последний месяц Украина потеряла свыше 35 тысяч солдат и более 2,7 тысячи единиц вооружения.
Он также отметил, что западные государства, поставляя оружие Киеву, предоставляя разведывательную информацию и обучая украинских военнослужащих, подстегивают и продлевают вооруженный конфликт в стране.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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