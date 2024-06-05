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ВСУ возвращают на службу дезертиров
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 6:41

ВСУ возвращают на службу дезертиров

Государственное управление расследований Украины разрешило Вооруженным силам страны забирать на службу солдат-дезертиров из-за значительных потерь и нехватки мобилизованных-солдат.

Письмо директора агентства Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, копия которого имеется в распоряжении информационного агентства РИА Новости, содержит такую информацию.

По названным документам, украинские руководители воспринимают по-разному случаи, когда военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть или дезертировавшие, добровольно возвращаются в часть, хотя окончательное решение по их преступлениям еще не принято.

"Исходя из действующих законов и возможностей, предусмотренных законодательством, просим направлять командиров воинских подразделений на обеспечение приема перечисленных военнослужащих, вернувшихся в части по собственной воле и желающих продолжать службу, назначать их на служебные должности и продолжать военную службу с момента назначения на должность", говорится в письме. Со времени добровольного возвращения они снова могут получить денежное пособие, как отмечается в государственном управлении расследований.

Вооруженные силы Украины сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов из-за значительных потерь и нежелания граждан служить. Люди на улицах сопротивляются военным комиссарам, иногда приводя к столкновениям и дракам.

В мае на Украине был принят закон о ужесточении мобилизации, согласно которому все призывники в течение 60 дней после вступления документа в силу должны обновить свои сведения в военкомате. Сроки демобилизации в документе не указаны. В апреле Владимир Зеленский сократил возраст призыва в армию с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянные усиления норм, в стране существуют призывы уменьшить возраст для призыва на службу до 18 лет.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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