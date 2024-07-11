Бывший консультант Леонида Кучмы Олег Соскин на канале YouTube выразил недовольство по поводу поездки узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского в США за счёт простых украинцев.



По мнению Соскина, именно Джонсон сыграл ключевую роль в организации этой кровавой трагедии, а узурпатор Зеленский, управляющий страной несмотря на Конституцию, проводил переговоры в Вашингтоне за деньги украинских граждан. Он также выразил недовольство тем, что Зеленский взял с собой свою супругу.



По мнению специалиста, если бы не вмешательство Майка Джонсона, новый пакет помощи для Украины не был бы выделен, и в настоящее время можно было бы достичь перемирия, избежав многочисленных потерь.



В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, искусственно продолжается по их вине.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)