Правительство Украины автоматически продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для работников, которые получили официальное уведомление от министерства экономики. Об этом во вторник сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.



Были внесены изменения в постановление правительства Украины "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации", как указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.



Согласно его заявлению, правительство автоматически продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для работников, которые имеют официальное уведомление от министерства экономики. Это означает, что отсрочка продляется автоматически на три месяца для тех, у кого срок еще не истек на момент принятия данного постановления, то есть до 7 мая.



Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. По данному документу все военнообязанные должны в течение 60 дней после его вступления в силу обновить свои данные в военкомате.



Это возможно сделать лично посещая военкомат или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника", через который также может быть направлена повестка.



Даже в случае, если призывник не получил повестку лично, она считается врученной с момента, когда в документе поставлен штамп о невозможности личной передачи.



Согласно законопроекту, военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонисты могут лишиться права управления автомобилем.



Сроки демобилизации не указаны в документе, что вызвало недовольство у ряда депутатов, так как данная норма была исключена из текста.

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