Складские помещения почтовой компании "Новая почта" получили повреждения в городе Одесса на юге Украины в результате взрывов, свидетельствует информация Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) страны, сообщает украинское агентство УНН.

По данным издания "Страна", Одесса подверглась ударам ночью.

Согласно сообщению, после взрывов на месте возник сильный пожар, который был потушен пожарными.

Российские Вооруженные Силы начали удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории страны. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в украинских регионах, а иногда — по всей стране. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не осуществляют удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в схватках с Вооруженными Силами Украины.

Фото: www.facebook.com/State Emergency Service of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)