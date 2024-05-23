Украинская разведывательная служба предполагает, что Киеву до сих пор угрожает так называемая операция "Майдан-3", цель которой якобы заключается в свержении президента Украины Владимира Зеленского.



Об этом информировал представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Андрей Юсов во время телемарафона.



"Это сложная операция с несколькими уровнями. Она продолжается", — отметил он в ответ на вопрос о том, считает ли его ведомство "Майдан-3" все еще угрозой. При этом Юсов выразил мнение, что пока операция "Майдан-3" не привела к желаемым результатам.



Ранее упоминалось, что комитет по разведке при президенте Украины прогнозирует, что весной может быть предпринята попытка свергнуть его с должности. Отмечалось, что "спецоперация "Майдан-3" достигнет своего пика в период с марта по май 2024 года". Комитет также утверждал, что планируют "разогнать" ситуацию на Украине к началу июня и тогда нанести военное поражение Киеву на востоке страны.



В Украине активно обсуждают вопрос о законности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые не могут быть проведены во время военного положения.

Ранее бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что как и западные союзники Киева, так и их партнеры обеспокоены тем, что срок полномочий президента Зеленского скоро истечет. В то же время руководители оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко высказали идею о формировании коалиционного кабинета министров с целью предотвратить кризис законности.



Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос законности власти Зеленского должен быть разрешен внутри Украины при помощи ее политических и правовых институтов. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что Зеленский нарушает законы своей страны, пытаясь удержаться у власти после окончания своих полномочий.

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