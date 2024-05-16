Департамент экономики Украины зарезервировал от мобилизации персонал курьерской службы и букмекерские организации, согласно сообщению в Telegram-канале местного издания "Страна", ссылаясь на заявление депутата Верховной Рады Александра Федиенко.



По сообщению, в департаменте принято решение выдать бронь от мобилизации компании, такие как Glovo (украинская компания, специализирующаяся на курьерской доставке), фирмы, связанные с букмекерством, рекламные агентства и предприятия с владельцами из Соединенных Штатов.



По информации издания, резервацию также получили сотрудники компании "Фавбет Тек", разрабатывающей программное обеспечение для ставок на спорт, агентство по рекламе "ССМ" и ряд предприятий, находящихся в собственности американских компаний. Из шести компаний, включенных в список обладателей полугодовой резервации от мобилизации, лишь одна занимается военной сферой — отсрочку получили создатели беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.



Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении готовности к мобилизации в Украине 16 апреля, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с документом, все призывники должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления закона в силу. Для этого им необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который может быть направлена повестка.



Повестка считается переданной, даже если призывник не видел ее лично: в качестве даты передачи повестки будет установлено время, когда в документе была поставлена печать об отсутствии возможности личной передачи.



С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, и на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В рамках действия военного положения запрещен выезд за пределы Украины лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно информации из журнала Time с привлечением помощника Зеленского, ряды украинских вооруженных сил настолько истончились, что военкоматам пришлось призывать людей в среднем возрасте 43 года.



В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало о попытках Украины привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует о значительных потерях в Вооруженных Силах Украины.

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