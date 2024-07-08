Белый дом заявляет о больших объявлениях по Украине на саммите НАТО.
В заявлении Белого дома говорится о нескольких больших объявлениях, касательно помощи киевскому режиму. Объявленно об этом будет на саммите НАТО.
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Писториус разочарован уменьшением средств на оборону ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил разочарование в связи с утверждением правительством меньшего объема средств на оборону в рамках госбюджета на 2025 год, чем он изначально запрашивал.
Кирби: Байдену не требуется доказывать профпригодность
Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что президенту США Джо Байдену не требуется доказывать союзникам по НАТО свою способность руководить страной.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.