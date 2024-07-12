Папа римский Франциск провел встречу с митрополитом Антонием, руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сообщает агентство ЭФЭ, ссылаясь на Зал печати Святого престола.
Согласно имеющимся данным, аудиенция состоялась в четверг вечером.
Подробности и причины встречи пока не разглашаются.
Секретарь Святого престола Пьетро Паролин отметил, что встреча проходила в рамках рабочих отношений двух церквей. В 2025 году в Риме и Ватикане планируется масштабное празднование Юбилейного года христианства. В этот же год исполнится 1700 лет с момента проведения первого Вселенского собора в Никее, который состоялся до разделения церквей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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