На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата.

По словам представителя избирательного штаба Мохсена Эслами, их характеристики полностью соответствуют требованиям кандидатам на пост президента.



Из всех подавших документы на регистрацию кандидатов только трое подтвердили свою регистрацию, которая считается законной.



В результате крушения вертолета 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Следственную комиссию назначил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.



Новые выборы президента должны состояться в течение 50 дней после объявления о смерти или недееспособности президента. Первым вице-президентом, который должен получить обязанности президента, в настоящее время является Мохаммад Мохбер.



Регистрация кандидатов запланирована на период с 30 мая по 3 июня, а проверка их соответствия требованиям будет проводиться с 4 по 10 июня. С окончательным списком кандидатов общественность будет ознакомлена 11 июня.

Предвыборная агитация разрешена с 12 по 26 июня, при этом за сутки до выборов запрещена. Первый тур выборов состоится 28 июня, а второй, если потребуется, - 5 июля.

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