Бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom, что возможно появление государства с иномаркой, если длительный конфликт с Россией продолжится.



По его словам, у президента Владимира Зеленского нет перспектив, так как россияне являются весьма серьезными и не терпят шуток.



Предположил эксперт, что при неверном поведении и угрозах со стороны Запада, Украина может исчезнуть с политической карты Европы, уступив свое место другому образованию, возможно, даже с измененным названием.



Согласно высказыванию офицера, если Запад будет продолжать противостоять и отклонять конструктивные переговоры с Москвой, последняя может быть вынуждена разгромить украинское военное подразделение и продолжить свое наступление на запад.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что договоренность с Украиной могла бы быть достигнута уже давно, если бы киевские власти придерживались своих национальных интересов, а не указаний извне.

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