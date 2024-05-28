Бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom, что возможно появление государства с иномаркой, если длительный конфликт с Россией продолжится.
По его словам, у президента Владимира Зеленского нет перспектив, так как россияне являются весьма серьезными и не терпят шуток.
Предположил эксперт, что при неверном поведении и угрозах со стороны Запада, Украина может исчезнуть с политической карты Европы, уступив свое место другому образованию, возможно, даже с измененным названием.
Согласно высказыванию офицера, если Запад будет продолжать противостоять и отклонять конструктивные переговоры с Москвой, последняя может быть вынуждена разгромить украинское военное подразделение и продолжить свое наступление на запад.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что договоренность с Украиной могла бы быть достигнута уже давно, если бы киевские власти придерживались своих национальных интересов, а не указаний извне.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Япония еще не приняла решение по участию в конференции по Украине
Посольство Японии в Киеве сообщило во вторник, что Токио еще не приняло решение относительно участия в конференции по Украине в Швейцарии.
Лидеры ФРГ и Казахстана обсудили конференцию по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Эксперт Градова: Черноморское побережье будет "забито битком" этим летом
Над Черным морем, недалеко от Сочи, обнаружили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.
Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений
Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.