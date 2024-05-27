Шестеро граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении границы Молдавии, они подали просьбу о предоставлении убежища на территории этой страны, как сообщили в отделе связи Граничной полиции государства в своем канале в Telegram.
Молдавские пограничники сообщают, что шестеро украинцев были задержаны за незаконный переход границы между Молдавией и Украиной. Сотрудники пограничной службы заметили группу мужчин, пересекающих границу пешком в районе Окницы.
Украинцы утверждали, что им помогли добраться до Молдавии. За это каждый из них отдал от 6000 до 7000 евро.
По информации ведомства, украинские граждане обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить различные организации. Существуют видеозаписи, как это делается на улицах, автозаправочных станциях и в кафе. Непосредственно вручать ее может не только представитель военкомата, но также руководители предприятий, где работает солдат, руководители ЖЭКов, представители домоуправления и другие должностные лица.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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