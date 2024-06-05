На юго-западе США, в штате Аризона, американец, известный коллекционированием окаменевших фекалий и занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, решил продемонстрировать своё увлечение в собственном музее. О произошедшем рассказывает британская вещательная корпорация BBC.
Чтобы музей соответствовал экспонатам, американец решил назвать его "Какузей" ("Poozeum"). Внутри посетители могут разглядеть настоящие окаменелые фекалии, в том числе и самую громадную, когда-либо обнаруженную.
Сам житель США решил объясниться, почему он захотел создать такой музей. По его словам, он не видел ни в одной точке мира подобных заведений. Именно это его и натолкнуло на мысль сделать что-то, до чего ещё никто не додумался. Позже он рассказал, что посчитал это занятие весёлым и интересным.
В 2015 году американца вписали в Книгу рекордов Гиннеса, когда количество собранных им копролитов превышало аж более 1000 экземпляров. К сегодняшнему дню количество копролитов достигло 8000. В его коллекции можно обнаружить даже окаменевшие фекалии динозавров.
Изначально данный музей был виртуальным ресурсным центром и основан 10 лет назад. Однако недавно он всё-таки был открыт с другой целью. Тот самый американец начал увлекаться коллекционированием окаменевших фекалий, когда впервые заметил на полках магазина камней и окаменелостей один из копролитов.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USA_Flag_1992.jpg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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