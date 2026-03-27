Миф о безопасности вина окончательно развенчан: этанол в любой дозе запускает патологии мозга

Миф о безопасности вина часто подпитывается культурными традициями, которые маскируют истинное воздействие этанола на человеческий организм. Многие люди ошибочно полагают, что бокал вина после работы менее вреден, чем крепкие напитки, однако регулярность употребления быстро нивелирует эту разницу. Такая привычка незаметно формирует опасную психологическую привязанность, притупляя бдительность потребителя. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты единогласны в том, что безопасных доз алкоголя не существует, и данная точка зрения разделяется медицинским сообществом по всему миру. Регулярная стимуляция дофаминовой системы через этанол неизбежно ведет к физиологическим изменениям, независимо от крепости исходного продукта.

"Не существует какого-то безопасного алкогольного напитка, и это позиция не только моя, а в целом медицинского сообщества и Всемирной организации здравоохранения. Да, есть исследования, которые могут показывать разные результаты, и многое зависит от культуры употребления, например, где-то вино разбавляют. Но это не делает его безопасным. Сам факт регулярного употребления уже несет риски, и со временем может формироваться зависимость", — рассказал психиатр-нарколог Александр Панов.

Ложное чувство контроля при употреблении вина становится коварной ловушкой, заставляющей человека постепенно увеличивать объемы потребления. Как пояснил Александр Панов, со временем грань между "культурным питьем" и клинической зависимостью стирается, приводя к тем же патологическим последствиям, что и при любой другой форме алкоголизма. Врач подчеркнул, что в его практике пациенты, употребляющие вино, сталкиваются с идентичными системными проблемами организма, требующими профессионального вмешательства.

Несмотря на то, что крепкий алкоголь статистически быстрее поражает печень, а пиво провоцирует кардиологические изменения вроде "бычьего сердца", вино не является исключением из правил безопасности. Специалист настаивает: любое регулярное воздействие спирта на нейрохимию мозга неизбежно приводит к сбою механизмов саморегуляции. Поэтому при первых признаках неконтролируемой тяги самым верным решением станет обращение за помощью к профильному специалисту.