пирамиды
пирамиды
© wikimedia by Walkerssk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:09

Спутники вскрыли тайник древних богов: под Гизой скрыто то, что веками не замечали

Египтологи опровергли данные о тайных шахтах под Хефреном — египтолог Хавасс

Загадка египетских пирамид вновь оказалась в центре научных споров. Итальянские исследователи заявили, что нашли убедительные доказательства существования подземных сооружений под пирамидами Гизы. Новое открытие, основанное на спутниковых данных, уже вызвало бурю дискуссий в научных кругах. Об этом сообщает Gazzetta.

Подземный мир под пирамидами: что обнаружили итальянцы

Согласно заявлению группы итальянских ученых, в основании пирамиды Хефрена скрываются гигантские подземные камеры, соединенные вертикальными шахтами. Используя инновационный метод доплеровской томографии, специалисты смогли получить трехмерные изображения структуры подземных слоев. Этот метод позволяет объединять десятки спутниковых снимков, создавая объемное представление недр, словно рентгеновское сканирование планеты.

"Метод доплеровской томографии позволяет создавать детальную "томографию" недр, как если бы десятки изображений были объединены в полную трехмерную реконструкцию", — объясняет главный инженер спутников Филиппо Бионди.

Ученые утверждают, что система шахт уходит на глубину до 3500 футов, образуя спиралевидный контур, предположительно связанный с древними энергетическими механизмами. Этот фрагмент данных заставил исследователей задуматься о возможном функциональном назначении пирамид — не только как усыпальниц, но и как инженерных объектов, чья цель могла быть связана с передачей энергии.

"Пирамиды — это лишь верхушка айсберга. Суть находится под землей", — заявил Филиппо Бионди.

Среди недавних открытий также упоминается уникальная находка в пирамиде Микерина, где археологи нашли две скрытые пустоты, предположительно указывающие на тайный вход. Эти данные усиливают интерес к идее существования подземных коммуникаций между пирамидами плато Гиза.

Реакция Египта: резкий ответ официальной науки

Официальные египетские археологи отреагировали на сообщение крайне скептически. Бывший министр древностей Египта, известный египтолог Захи Хавасс, назвал итальянскую гипотезу "ненаучной фантазией". Он подчеркнул, что ни одно исследование подобного рода не получало одобрения правительства Египта и что данные спутников не могут считаться надежным методом для археологических выводов.

"Вся эта информация абсолютно ложна. Никакие спутники не использовались ни внутри, ни снаружи пирамиды. Эти методы не признаны и не имеют научной обоснованности", — отметил Хавасс, комментируя публикацию итальянской группы.

Тем не менее, спор обострился: сторонники новых технологий уверены, что методы дистанционного сканирования способны открыть новые страницы древней истории, тогда как представители классической египтологии призывают к осторожности и подтверждению данных с помощью наземных экспедиций.

Спутниковые технологии и археология: новый этап исследований

Использование спутникового картографирования для археологических открытий не ново, однако заявленные масштабы подземных структур под пирамидой Хефрена поражают даже опытных специалистов. Сравнение снимков с четырех спутников — Umbra, Capella Space, ICEYE и Cosmo-SkyMed — показало идентичные аномалии в одном и том же регионе.

Бионди и его коллеги предполагают, что совпадение сигналов разных систем подтверждает достоверность полученных данных. Такой подход ранее уже применялся для изучения вулканических зон и нефтяных месторождений, но впервые используется в археологических целях. Подобные технологии ранее помогли при подводных раскопках, когда в гавани Александрии нашли древнюю лодку у храма Исиды, совпадающую с описаниями античных авторов.

Плюсы и минусы спутниковых методов

Методы дистанционного зондирования Земли имеют ряд очевидных преимуществ. Они позволяют изучать труднодоступные районы без вмешательства в культурный слой и получать данные с минимальными затратами.

Преимущества:

  • Возможность выявления скрытых структур на большой глубине.

  • Отсутствие риска повреждения памятников.

  • Высокая скорость сбора информации.

Недостатки:

  • Отсутствие прямого физического подтверждения.

  • Сложности интерпретации сигналов.

  • Зависимость от погодных условий и особенностей поверхности.

Эксперты подчеркивают, что без проведения наземных исследований любые спутниковые данные остаются гипотетическими и не могут считаться окончательным доказательством существования подземных сооружений.

Сравнение классических и современных подходов

Если традиционная археология основывается на раскопках и анализе артефактов, то современные технологии предлагают новый взгляд — не разрушая, а сканируя. В этом смысле противостояние между двумя школами — это не просто спор о фактах, а столкновение мировоззрений.

Классическая египтология требует строгого доказательства находок и физического доступа к артефактам. Новое поколение исследователей, напротив, рассматривает планету как живую систему, где скрытые формы можно обнаружить с помощью цифровых методов анализа. Возможно, именно синтез этих подходов в будущем позволит приблизиться к разгадке истинного предназначения пирамид.

Советы по изучению древних тайн

  1. Изучайте историю открытий, чтобы понимать контекст и значение археологических гипотез.

  2. Проверяйте источники информации: не все публикации в интернете основаны на проверенных данных.

  3. Обращайте внимание на научные публикации и университетские исследования.

  4. Следите за применением технологий дистанционного зондирования в археологии — это направление быстро развивается и дает реальные результаты.

Эти простые шаги помогут отделить достоверные научные сведения от сенсаций и вымысла.

Популярные вопросы о пирамидах Гизы

1. Существуют ли доказательства подземных сооружений под пирамидами?
На данный момент официальных подтверждений нет. Исследования итальянской группы основаны на спутниковых данных, но Египет не признает их достоверными.

2. Какие технологии используют для изучения пирамид?
Наиболее распространены лазерное сканирование, радиолокация и спутниковая томография, позволяющие получать изображения внутренних структур без физического вмешательства.

3. Почему вопрос о назначении пирамид до сих пор открыт?
Древнеегипетские пирамиды остаются предметом загадок из-за недостатка письменных источников и ограниченного доступа к археологическим данным. Многое о их истинной функции еще предстоит узнать.

