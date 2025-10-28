Радость превращается в тревогу: как анализ крови может спасти молодых матерей

Рождение ребёнка традиционно ассоциируется с радостью, но для многих женщин этот период оказывается испытанием. Исследователи сделали шаг к тому, чтобы облегчить его: появился анализ крови, который способен с высокой точностью — более 80% — определить риск послеродовой депрессии ещё во время беременности.

Этот тест может изменить подход к психическому здоровью женщин после родов, превратив проблему, о которой раньше боялись говорить, в распознаваемое и контролируемое состояние.

Когда радость сменяется тревогой

Лизетт Лопес-Роуз из Сан-Франциско, как и многие молодые мамы, ожидала от материнства счастья. Но вместо умиления она столкнулась с паническими атаками и беспричинной тревогой. Женщина боялась рассказать врачу о своём состоянии, опасаясь, что у неё заберут ребёнка.

Только спустя полгода после родов она решилась обратиться за помощью, начав лечение и участие в онлайн-сообществе женщин с похожим опытом. "Примерно через два месяца после того, как я начала принимать лекарства, я начала чувствовать, что выхожу из глубокой ямы и снова вижу свет", — сказала она. Сейчас Лопес-Роуз работает в организации Postpartum Support International, помогая другим матерям находить поддержку и не замыкаться в себе.

Послеродовая депрессия как частое осложнение

По данным американских врачей, каждая восьмая женщина сталкивается с послеродовой депрессией — одним из самых распространённых осложнений родов. Обычно симптомы проявляются в первые недели, когда уровень гормонов резко падает.

Учёные всё глубже понимают, как гормональные и генетические механизмы влияют на психику после беременности. Это знание позволяет разрабатывать тесты и лекарства, которые не только лечат депрессию, но и предупреждают её появление.

Как появился тест myLuma

В 2019 году в США был зарегистрирован первый препарат, созданный специально для лечения послеродовой депрессии. Теперь учёные из Сан-Диего представили новый шаг — тест myLuma, который способен заранее определить женщин из группы риска.

Разработку ведёт компания Dionysus Health. Принцип основан на анализе биомаркеров — молекул, присутствующих в крови, которые могут сигнализировать о риске психического расстройства так же, как обычные анализы указывают на диабет или рак.

"Если у нас есть анализ крови, это опускает психиатрию до уровня биологии, который, я думаю, обычный человек может понять как нечто, что нуждается в лечении, а не только в чьей-то голове", — пояснила психиатр-репродуктолог Дженнифер Пейн, Университет Вирджинии.

Женщины, получившие высокий риск по результатам анализа, смогут заранее обсудить профилактику с врачом — например, запланировать приём антидепрессантов или привлечь дополнительную поддержку семьи.

Что лежит в основе теста

Пейн начала изучать феномен послеродовой депрессии ещё в 2001 году. Её заинтересовало, почему одни женщины остро реагируют на гормональные колебания, а другие переносят их без последствий.

Позже она объединилась с эпигенетиком Закари Камински, который исследовал, как уровень эстрогена влияет на активность генов. Он обнаружил, что гормон вызывает характерные изменения в клетках мозга, особенно в гиппокампе — зоне, отвечающей за настроение и память.

Когда учёные изучили образцы крови 51 женщины, у части из которых развилась послеродовая депрессия, выяснилось, что два гена — HP1BP3 и TTC9B - реагируют на эстроген особым образом. Эти изменения можно обнаружить уже во время беременности, что позволяет предсказать, кто окажется в группе риска.

Исследования подтвердили эффективность метода: предсказания совпадали с реальностью более чем в 80% случаев. Сейчас тест готовят к внедрению в трёх американских штатах — Флориде, Техасе и Калифорнии.

Гормоны, которые влияют на настроение

Пейн и её коллеги продолжают искать дополнительные биомаркеры. Один из главных кандидатов — нейроактивный стероид аллопрегнанолон, который во время беременности повышается, а после родов резко падает. Он воздействует на рецепторы ГАМК-А, помогая снижать стресс.

Исследования показали, что дисбаланс между аллопрегнанолоном и его антагонистом изоаллопрегнанолоном повышает вероятность развития депрессии.

Психиатр Лорен Осборн из Weill Cornell Medicine объяснила, что анализ крови, определяющий это соотношение, может стать ещё одним инструментом раннего прогноза.

Когда лекарство стало прорывом

Синтетическая версия аллопрегнанолона — брексанолон - стала первым препаратом, официально одобренным для лечения послеродовой депрессии. Изначально его вводили внутривенно, но в 2023 году появился более удобный вариант — таблетки зуранолон, действующие по тому же принципу.

"Эта терапия работает быстро и может быть особенно полезна для женщин из группы риска", — отметила психиатр Саманта Мельцер-Броуди, Университет Северной Каролины.

Такие лекарства дают шанс вмешаться до того, как депрессия разовьётся, а анализ myLuma — возможность заранее узнать, кому помощь потребуется в первую очередь.

Новые подходы в диагностике

Учёные изучают и другие биологические механизмы, связанные с депрессией. Команда исследователей из Университета Джона Хопкинса и Университета Эмори обнаружила, что у женщин с послеродовой депрессией меняется состав определённых видов РНК, участвующих в очищении клеток.

Кроме того, клинический психолог Эйнав Аккортт из Медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе выявил изменения белков, связанных с воспалением и работой нейронов. Эти данные могут расширить спектр тестов, которые помогут врачам действовать точнее и быстрее.

Как работает тест на практике

В ходе клинических испытаний Пейн и её команда проверяют, насколько надёжно myLuma определяет риск. Важно понять, сколько будет ложноположительных и ложноотрицательных результатов, ведь от этого зависит доверие к методу.

После одобрения FDA тест сможет стать частью стандартного наблюдения за беременными — наряду с анализами крови и УЗИ.

А что если знать заранее?

Для женщин вроде Лопес-Роуз возможность сдать анализ заранее могла бы стать спасением. Зная, что она в группе риска, можно было бы подготовиться морально и физически — заранее договориться о поддержке, не бояться обратиться к специалисту.

Теперь, спустя годы, она помогает другим матерям и говорит, что её опыт научил главному: помощь — не слабость, а проявление силы. И если новые технологии дадут шанс предупредить депрессию, значит, меньше женщин пройдут через то, что пережила она.