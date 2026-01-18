Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Миконос, Греция
Миконос, Греция
© commons.wikimedia.org by Golfisaggelos is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:30

Миконос умеет быть тихим — стоит свернуть с вечеринок, и остров удивляет совсем другим лицом

Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь

Миконос давно закрепил за собой репутацию острова, который не засыпает, но за громкой славой вечеринок скрывается куда более многослойный характер. Здесь легко совместить пляжный отдых, прогулки по кикладским улочкам и спокойные вечера вдали от клубного шума. Миконос умеет быть разным — и именно это делает его интересным не только для любителей ночной жизни. Об этом рассказывает Анна Камински.

Когда лучше ехать на Миконос

Анна Камински отмечает, что высокий сезон на острове приходится на летние месяцы — с июня по сентябрь. В это время Миконос живёт в режиме нескончаемого праздника: пляжи и клубы заполнены, цены на жильё достигают пика, а культурные и музыкальные события идут одно за другим. Август считается самым насыщенным месяцем, особенно благодаря масштабным фестивалям и тематическим вечеринкам.

Более комфортным временем для поездки считаются переходные сезоны — весна и начало лета, а также конец сентября и октябрь. В этот период пляжи остаются такими же живописными, но людей заметно меньше, а атмосфера спокойнее. Зимой остров почти полностью возвращается к местному ритму жизни: туристов немного, многие заведения закрыты, зато можно увидеть Миконос без привычной суеты.

Сколько времени стоит заложить на поездку

Для знакомства с островом оптимально выделить около четырёх дней. Этого хватает, чтобы провести день у моря, прогуляться по столице острова Миконос Хора, а также выбраться на соседний остров Делос с его археологическими памятниками. Даже при короткой поездке на два дня можно успеть увидеть главное, если грамотно распределить время.

Пляжи и природа Миконоса

Главное природное богатство острова — его пляжи. На южном побережье сосредоточены самые популярные и оживлённые места, где пляжный отдых легко переходит в вечеринки. Север острова, напротив, более дикий и спокойный, с уединёнными бухтами и минимальной инфраструктурой.

Есть пляжи, подходящие для семейного отдыха, длинные песчаные полосы для прогулок и места, где особенно популярны водные виды спорта. Благодаря разнообразию ландшафтов каждый может найти вариант под свой ритм — от шумного до почти безлюдного.

Что делать помимо пляжа

Миконос — это не только море. Остров удобно исследовать на велосипеде или машине, заезжая в небольшие деревни и смотровые точки. Любители активного отдыха выбирают виндсерфинг, дайвинг и сноркелинг, а те, кто предпочитает культурные впечатления, отправляются на Делос — один из важнейших археологических комплексов Греции.

Особое удовольствие доставляют закаты. Лучшие виды открываются с побережья и возвышенностей рядом с Миконос Хора, где солнце медленно опускается в Эгейское море.

Миконос Хора и жизнь острова

Столица острова — это лабиринт узких улочек, побелённых домов и церквей, украшенных бугенвиллиями. Здесь легко провести несколько часов, просто гуляя без маршрута. В Миконос Хора работают музеи, галереи, магазины греческих дизайнеров и уютные кафе, а вечером город становится центром ночной жизни.

При этом за пределами побережья сохраняется более традиционный Миконос — с деревнями, монастырём Турлиани и спокойной атмосферой, резко контрастирующей с прибрежным весельем.

Миконос нельзя назвать бюджетным направлением, но остров вознаграждает внимательных путешественников: стоит отойти от пляжных клубов и туристических маршрутов, и он открывается с более спокойной, аутентичной стороны.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркие овощи рекомендуют как безопасную основу рациона при мигрени — EatingWell вчера в 5:45
Ловлю мигрень “на ровном месте” — и замечаю один пищевой триггер: раньше даже не задумывалась, что это влияет

Мигрень может испортить любой день. Узнайте, какие продукты помогут избежать болей, а какие наоборот обострят состояние — советы специалистов внутри.

Читать полностью » Низкий витамин D связали с сухостью верхнего слоя кожи 16.01.2026 в 20:25
Думала, что виноваты батареи и мороз — а сухость кожи упиралась в один дефицит

Сухость кожи может скрывать серьезные проблемы. Узнайте, как дефицит витамина D влияет на здоровье кожи и как это исправить.

Читать полностью » Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки 16.01.2026 в 18:59
Этикетка обещает одно, а внутри другое: мелатонин в капсулах преподносит неприятный сюрприз

Мелатонин может быть опасен при постоянном приеме. Узнайте, почему его стоит заменить магнием для качественного сна, и какие привычки помогут.

Читать полностью » Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог 16.01.2026 в 15:36
Ночной голод, лишний вес и плохой сон начинаются с тарелки: правило 40-30-30 разрывает этот круг

Правило 40-30-30 помогает выстроить сбалансированный ужин, который поддерживает сон, энергию и здоровье, не превращая питание в строгую диету.

Читать полностью » Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти 16.01.2026 в 13:46
Зимняя обувь больше не выглядит скучно — всё благодаря пушистой фактуре

Пушистые ботинки вновь на пике популярности. Узнайте, как их сочетать с зимней одеждой и почему они станут вашим любимым выбором этой зимой.

Читать полностью » Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful 16.01.2026 в 12:30
Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме способен повлиять на отношения и психическое состояние сильнее, чем кажется. Психологи объясняют, где возникает стресс и как снизить напряжение.

Читать полностью » Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса 16.01.2026 в 11:13
Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

На Золотом Глобусе 2026 короткие ногти становятся символом минимализма и осознанного выбора. Почему этот тренд тренирует свободу от стандартов?

Читать полностью » Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue 16.01.2026 в 9:01
Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: дневник как ежедневный ритуал даёт неожиданный результат

Ведение дневника всё чаще рассматривают как простой способ заботы о психическом здоровье. Почему эта привычка помогает лучше понять себя и снизить стресс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Одна тренировка в неделю редко даёт заметный прогресс — Воробьёв
Дом
Избыток порошка запечатывает налёт в волокнах и даёт серый оттенок на белых носках — Southern Living
Садоводство
Амариллис не цветёт из-за нехватки энергии в луковице — ботаник Поллак
Наука
Волны негодяи в океане достигли высоты до 120 метров — Science Post
Дом
Керамогранит показал лучшую теплопередачу для тёплого пола — Idealista
Наука
Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс
Еда
Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре
Питомцы
Разрушительное поведение собаки дома сигнализирует о нехватке нагрузки — DR
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet