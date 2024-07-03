Религиозная организация "Муфтият Республики Дагестан" сообщила запрете на неопределённое время использовать никаб. О произошедшем информировал заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, который записал видео в своём официальном Telegram-канале.

Абдула Салимов заявил, что некоторое время назад журналисты неправильно истолковали решение отдела фетв по поводу запрета на головной убор, скрывающий волосы и лицо женщины, оставляя лишь прорезь для глаз.

Муфтий, указывая на обращение МИННАЦ РД, в котором отмечалась опасность для общества Дагестана, а также на основании решения, которое было принято отделом фетв, заявил о прекращении применения мусульманского женского убора для головы, скрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз на неопределённое время. Как сообщается, запрет будет длиться до полной ликвидации опасности.

Фото: MezzoMezzo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)