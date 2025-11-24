Когда медицина почти бессильна: что переживает внучка Кеннеди на пути к выздоровлению

Внучка Джона Кеннеди, американская писательница и журналистка Татьяна Шлоссберг, столкнулась с тяжелым диагнозом — у нее обнаружили редкую и агрессивную форму рака крови. Врачи прогнозируют, что ее жизнь может продлиться не более года. Эта новость стала продолжением череды трагических событий в семье, чьи члены не раз становились фигурантами резонансных историй и трагедий.

Татьяна, которой сейчас 35 лет, впервые почувствовала тревожные симптомы в мае 2024 года, сразу после рождения второго ребенка. Медицинские обследования выявили аномально высокое количество лейкоцитов — 131 тысячу клеток на микролитр, тогда как норма составляет 4-11 тысяч. Врачи высказали предположение, что это может быть связано либо с последствиями родов, либо с лейкемией.

"Я не могла — просто не могла — поверить, что они говорят обо мне", — рассказала Шлоссберг.

Диагноз оказался серьезным: у Татьяны выявили миелоидный лейкоз с редкой мутацией, известной как инверсия 3. Стандартное лечение в этом случае оказалось малоэффективным, поэтому ей предложили пройти несколько месяцев химиотерапии и рассмотреть возможность пересадки костного мозга. В течение нескольких недель после родов она находилась в Колумбийско-Пресвитерианской больнице, а затем была переведена в Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга.

Поддержка семьи и супругa

Шлоссберг отмечает важную роль мужа Джорджа Морана, который активно участвовал во всех этапах лечения и общения с медицинскими учреждениями. Он практически жил в больнице, чтобы поддерживать жену, занимаясь вопросами страхования и консультациями с врачами. Рядом с Татьяной были также родители и брат с сестрой, которые помогали ухаживать за детьми и поддерживали писательницу в трудные моменты.

"Мои родители, а также брат и сестра последние полтора года воспитывали моих детей и почти каждый день приходили ко мне в разные больничные палаты", — добавила Татьяна.

Путь лечения

После нескольких месяцев домашней химиотерапии Татьяна присоединилась к клиническим испытаниям CAR-T-клеточной терапии, инновационной иммунотерапии, направленной на борьбу с некоторыми видами рака крови. Несмотря на это, врачи сообщили о том, что прогноз ухудшился. Шлоссберг старается жить настоящим, уделяя внимание детям и семье, хотя осознает сложность эмоционального состояния.

