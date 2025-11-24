Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 9:27

Когда медицина почти бессильна: что переживает внучка Кеннеди на пути к выздоровлению

У 35-летней внучки Джона Кеннеди выявлен редкий агрессивный лейкоз после родов — The New Yorker

Внучка Джона Кеннеди, американская писательница и журналистка Татьяна Шлоссберг, столкнулась с тяжелым диагнозом — у нее обнаружили редкую и агрессивную форму рака крови. Врачи прогнозируют, что ее жизнь может продлиться не более года. Эта новость стала продолжением череды трагических событий в семье, чьи члены не раз становились фигурантами резонансных историй и трагедий.

Татьяна, которой сейчас 35 лет, впервые почувствовала тревожные симптомы в мае 2024 года, сразу после рождения второго ребенка. Медицинские обследования выявили аномально высокое количество лейкоцитов — 131 тысячу клеток на микролитр, тогда как норма составляет 4-11 тысяч. Врачи высказали предположение, что это может быть связано либо с последствиями родов, либо с лейкемией.

"Я не могла — просто не могла — поверить, что они говорят обо мне", — рассказала Шлоссберг.

Диагноз оказался серьезным: у Татьяны выявили миелоидный лейкоз с редкой мутацией, известной как инверсия 3. Стандартное лечение в этом случае оказалось малоэффективным, поэтому ей предложили пройти несколько месяцев химиотерапии и рассмотреть возможность пересадки костного мозга. В течение нескольких недель после родов она находилась в Колумбийско-Пресвитерианской больнице, а затем была переведена в Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга.

Поддержка семьи и супругa

Шлоссберг отмечает важную роль мужа Джорджа Морана, который активно участвовал во всех этапах лечения и общения с медицинскими учреждениями. Он практически жил в больнице, чтобы поддерживать жену, занимаясь вопросами страхования и консультациями с врачами. Рядом с Татьяной были также родители и брат с сестрой, которые помогали ухаживать за детьми и поддерживали писательницу в трудные моменты.

"Мои родители, а также брат и сестра последние полтора года воспитывали моих детей и почти каждый день приходили ко мне в разные больничные палаты", — добавила Татьяна.

Путь лечения

После нескольких месяцев домашней химиотерапии Татьяна присоединилась к клиническим испытаниям CAR-T-клеточной терапии, инновационной иммунотерапии, направленной на борьбу с некоторыми видами рака крови. Несмотря на это, врачи сообщили о том, что прогноз ухудшился. Шлоссберг старается жить настоящим, уделяя внимание детям и семье, хотя осознает сложность эмоционального состояния.

Советы шаг за шагом

  1. Регулярно проходите медицинские обследования при подозрении на аномалии крови.

  2. Сохраняйте эмоциональную поддержку близких и вовлекайте семью в процесс лечения.

  3. Ознакомьтесь с современными методами лечения, включая иммунотерапию и клинические испытания.

  4. Ведите дневник симптомов и реакции организма на лечение для обсуждения с врачом.

  5. Учитывайте риски и преимущества каждой процедуры, консультируясь со специалистами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пренебрежение ранними симптомами → Позднее обнаружение болезни → Регулярные обследования

  • Игнорирование эмоциональной поддержки семьи → Стресс и депрессия → Терапия и поддержка близких

  • Самостоятельное назначение лекарств → Осложнения → Лечение под контролем онколога

А что если…

Если раннее выявление болезни становится возможным через регулярные анализы, это значительно повышает шансы на успешное лечение и продление жизни.

Мифы и правда

  • Миф: лейкоз неизбежно приводит к смерти.

  • Правда: раннее выявление и современные методы лечения значительно повышают выживаемость.

  • Миф: иммунотерапия подходит всем пациентам.

  • Правда: эффективность зависит от типа рака и индивидуальных особенностей организма.

Сон и психология

Правильный сон и эмоциональная поддержка близких способствуют улучшению самочувствия во время лечения и помогают организму справляться с агрессивной терапией.

