Замминистра сельского хозяйства России Максим Титов рассказал о том, как действуют чиновники для сохранения стабильного уровня цен на мясо. С такой просьбой ведомство обратилось к представителям бизнеса, говорится в пресс-службе.
- Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо, говорится в сообщении. - Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной.
В свою очередь, представители бизнеса заверили правительство в том, что делают все возможное для поддержания стабильных цен на рынке. Сегодняшнее повышение цен, которое мы видим, носит сезонный характер. В перспективе цены будут стабильно понижаться.
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