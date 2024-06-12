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В Минсельхозе призвали сдерживать цены на мясо
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:42

В Минсельхозе призвали сдерживать цены на мясо

Замминистра сельского хозяйства России Максим Титов рассказал о том, как действуют чиновники для сохранения стабильного уровня цен на мясо. С такой просьбой ведомство обратилось к представителям бизнеса, говорится в пресс-службе.

- Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо, говорится в сообщении. - Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной.

В свою очередь, представители бизнеса заверили правительство в том, что делают все возможное для поддержания стабильных цен на рынке. Сегодняшнее повышение цен, которое мы видим, носит сезонный характер. В перспективе цены будут стабильно понижаться.

Фото: https://commons.wikimedia.org/User:Mattes (Creative Commons Attribution-Share Alike)

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