Замминистра сельского хозяйства России Максим Титов рассказал о том, как действуют чиновники для сохранения стабильного уровня цен на мясо. С такой просьбой ведомство обратилось к представителям бизнеса, говорится в пресс-службе.

- Титов напомнил участникам совещания о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо, говорится в сообщении. - Важно учитывать, чтобы эта продукция оставалась доступной.

В свою очередь, представители бизнеса заверили правительство в том, что делают все возможное для поддержания стабильных цен на рынке. Сегодняшнее повышение цен, которое мы видим, носит сезонный характер. В перспективе цены будут стабильно понижаться.

Фото: https://commons.wikimedia.org/User:Mattes (Creative Commons Attribution-Share Alike)