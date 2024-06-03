Врач, специализирующийся на кардиологии и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом и не отказываться от умеренных физических нагрузок, таких как регулярные прогулки.
Он отмечает, что прогулки помогают насыщать сердце кислородом, что является важным фактором.
По его мнению, движение после инфаркта играет ключевую роль в предотвращении последующих сердечных проблем.
Он также подчёркивает, что помимо приёма лекарств под контролем специалиста, важно снижать вес и поддерживать оптимистичное настроение.
Фото: scientificanimations.com/scientificanimations(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Sham FM: Израиль нанес ракетные удары по Алеппо
Самолёты Израиля нанесли удары по военным позициям в окрестностях Алеппо, что на расстоянии 360 километров от Дамаска.
Bloomberg: хуситы спровоцировали "волновой эффект" для мировой торговли
Из-за действий хуситов в Красном море, которые привели к фактической блокаде Баб-эль-Мандебского пролива для западных коммерческих судов, мировая торговля испытывает значительные потрясения.
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца
В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.
Врач Власова: аллергия чаще всего проявляется в детстве
Врач-аллерголог Александра Власова отметила, что аллергия — это распространенное явление, которое может появиться у людей в любом возрасте.