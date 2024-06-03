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Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:14

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Врач, специализирующийся на кардиологии и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом и не отказываться от умеренных физических нагрузок, таких как регулярные прогулки.

Он отмечает, что прогулки помогают насыщать сердце кислородом, что является важным фактором.

По его мнению, движение после инфаркта играет ключевую роль в предотвращении последующих сердечных проблем.

Он также подчёркивает, что помимо приёма лекарств под контролем специалиста, важно снижать вес и поддерживать оптимистичное настроение.

Фото: scientificanimations.com/scientificanimations(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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