Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять окончательное решение о предоставлении Киеву нового транша на сумму 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.

Таким образом он ответил на вопрос о сроках утверждения исполнительным советом МВФ нового денежного транша для Украины.

Фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о предоставлении этой помощи 31 мая. При положительном решении исполнительного совета МВФ, Украина получит доступ к 2,2 миллиарда долларов.

Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY(Creative Commons Attribution 4.0 International license)