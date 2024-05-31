Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять окончательное решение о предоставлении Киеву нового транша на сумму 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.
Таким образом он ответил на вопрос о сроках утверждения исполнительным советом МВФ нового денежного транша для Украины.
Фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о предоставлении этой помощи 31 мая. При положительном решении исполнительного совета МВФ, Украина получит доступ к 2,2 миллиарда долларов.
Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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