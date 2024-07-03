Совет Федерации посоветовал правительству РФ обратить внимание на усовершенствование зарплаты работников МВД, а также тех, кто получает недостаточную сумму в сфере миграции. Об этом сообщается в предложениях СФ, информирует РИА Новости.

В предложениях указывается, что при составлении плана образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства, не только на 2025 год, но и два последующих, надо будет обратить внимание на необходимость усовершенствования заработной платы работников МВД России. Помимо этого, улучшить оплату за труд намерены и специалистам по миграционным вопросам, чья деятельность связана с легитимностью пересечения границы, легальным пребыванием на территории России и другими вопросами с мигрантами. В предложении отмечается, что на данный момент их профессия считается низкооплачиваемой.

Помимо этого, было предложено повысить финансовую помощь, задействовав госбюджет, для гражданского персонала ВС РФ.

Некоторое время назад председатель СФ Валентина Матвиенко заявила о маленьком количестве работников в МВД, информировало РИА Новости. По её словам, в федеральном органе исполнительной власти не достаёт свыше 150 тысяч сотрудников. Недостаток же такого сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего оперативно-служебную работу, как участковый, в некоторых местах России достигает 75%. Она заявила, что порой один работник может выполнять работу за нескольких людей. Однако, невзирая на уровень загруженности, некоторые получают заработную плату меньше, чем таксисты.

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