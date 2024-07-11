В Молдавии за два года было начато более 800 уголовных дел из-за нелегальной миграции граждан Украины, по словам главы МВД Адриана Эфроса в интервью телеканалу TV8.



По его утверждениям, было зафиксировано 319 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией.



Для пресечения этого незаконного явления были укреплены пограничные контрольно-пропускные пункты, а также налажен "зеленый коридор".



В текущем году количество дел уменьшилось до 501, что свидетельствует о тенденции к снижению. По словам Эфроса, власти регулярно обмениваются информацией с украинскими партнерами.



За отчетный период были задержаны четыре сотрудника пограничной службы, которые участвовали в организации нелегальной миграции.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)