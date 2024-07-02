МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко и других высокопоставленных лиц из структуры ВСУ. Данные об этом находятся в базе данных ведомства.
Согласно данным МВД, Нестеренко 1972 г. р. разыскивается по статье Уголовного кодекса России.
Также в базе данных розыска значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и бывший заместитель главы АТО Владислав Лищинский. Статьи, по которым они разыскиваются, не уточняются.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Штольц во время визита в Варшаву договорится о компенсациях жертвам нацизма
Делегация немецких министров во главе с канцлером Олафом Шольцем готовится к визиту в Варшаву в рамках польско-немецких правительственных консультаций. Это первая встреча такого формата с 2018 года, и многие рассматривают ее как возможность для улучшения отношений между двумя странами.
Forbes: украинцы не могут позволить себе потерю уничтоженных Россией Су-27
После удара ВС РФ по Миргороду в США выразили беспокойство из-за уязвимости истребителей ВСУ для российских дронов и ракет.
Институт экономики описал трудовые стратегии русскоязычных релоканток
Русскоговорящие эмигрантки плохо владеют языком принимающей страны и испытывают различные трудности на рынке труда.
Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции
Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.