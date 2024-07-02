МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко и других высокопоставленных лиц из структуры ВСУ. Данные об этом находятся в базе данных ведомства.

Согласно данным МВД, Нестеренко 1972 г. р. разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

Также в базе данных розыска значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и бывший заместитель главы АТО Владислав Лищинский. Статьи, по которым они разыскиваются, не уточняются.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).