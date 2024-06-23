В Махачкале ликвидированы четверо боевиков, устроивших стрельбу по посту ДПС, сообщили в МВД Дагестана.
Доносившиеся ранее в городе звуки перестрелки стихли, передаёт коррекспондент РИА Новости.
Напомним, что в воскресенье в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в Дербенте вооружённые люди напали на два православных храма и синагогу. В результате атак есть убитые и раненые. Правоохранительные органы сообщили, что напавшие являются членами международной террористической организации.
В Дагестане введён режим контртеррористической операции.
Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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