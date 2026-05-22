Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автошкола
автошкола
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована вчера в 13:19

Давление черного списка: будущая единая таблица заставит автошколы поднять цены вдвое

Представьте привычную картину: дождливое утро, серое здание МРЭО и десятки кандидатов в водители, сжимающих в руках заляпанные медицинские справки. Для многих мечта о собственном руле в последние годы превратилась в изнурительный марафон — в некоторых регионах записи на "город" приходилось ждать по полгода, пока цены на обучение ползли вверх, а количество самих школ стремительно сокращалось. В прошлом месяце знакомая автора, трижды провалившая практику из-за нервного напряжения, столкнулась с тем, что свободные окна в ГАИ просто исчезли, а пересдачу назначили на глубокую осень. На этом фоне МВД запускает масштабную реформу: теперь работу учебных организаций будут измерять в сухих цифрах статистики, превращая каждую автошколу в строчку федерального рейтинга.

"Любая попытка цифровизировать надежность образовательного процесса в автошколах — это палка о двух концах. Мы видим, что в базу попадают не только данные о сдачах с первой попытки, но и аварийность выпускников в первые два года, что напрямую влияет на репутацию заведения. Однако жесткая привязка к статистике ДТП может создать ситуацию, когда крупные и добросовестные школы окажутся в заложниках у собственного масштаба. Чем больше людей ты выпускаешь на дорогу, тем выше математическая вероятность, что кто-то из них совершит ошибку, которая испортит твой показатель в общей таблице".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Рейтинг по-новому: как отсортируют учебные центры

Итоговая таблица, которая расставит все автошколы страны по местам, появится в открытом доступе лишь к 2028 году, но правила игры меняются уже сейчас. С 28 мая вступает в силу перечень критериев, разработанный в недрах МВД. Основной упор сделан на прозрачность результатов: система будет учитывать, какой процент учеников справляется с практическим экзаменом с первого раза. Это должно отсечь конторы, которые занимаются "натаскиванием" на теорию, игнорируя реальные навыки вождения в городском потоке.

Вторым критическим параметром станет дисциплинированность выпускников. В течение двух лет после получения прав за каждым новичком будут следить в контексте участия в дорожно-транспортных происшествиях. Если вчерашний ученик попадает в серьезную аварию, тень ложится на его альма-матер. Такая привязка должна стимулировать школы не просто продавать часы наката, а качественно готовить водителей к выживанию в агрессивной среде.

Интересно, что экспертное сообщество пыталось внести правки в этот документ, но ведомство оставило финальную версию в первоначальном виде. По сути, формируется цифровая летопись каждой организации, где любая ошибка в перевозке пассажиров или нарушение правил маневрирования выпускником будет зафиксировано. Это создает серьезное давление на бизнес, который и так переживает не лучшие времена.

Побочные эффекты контроля: риск ухода в тень

Елена Зайцева, возглавляющая Национальный союз ассоциаций автошкол, предупреждает о серьезном побочном эффекте новой системы. Уже сегодня региональные представительства ГАИ пристально следят за аварийностью новичков: при ДТП часто инициируется проверка той самой школы, где человек обучался. Поднимаются архивы за несколько лет — личные карточки, журналы посещений, договоры и соответствие учебных планов государственным стандартам.

Такой тотальный контроль провоцирует риск закрытия мелких игроков и усиление "теневых" схем. Если рейтинг будет слишком сильно бить по кошельку или возможности работать, часть рынка может попытаться договориться с экзаменаторами "на берегу". Вместо реального улучшения качества образования мы рискуем получить систему, где показатели рисуются ради выживания в условиях жесткого государственного прессинга.

Ян Хайцеэр из Национального автомобильного союза отмечает, что за последние годы рынок автошкол сократился более чем на 20%. Из существовавших семи тысяч организаций многие не выдержали экономической нагрузки и изменения правил игры. Главный вызов для отрасли сейчас — сохранить легальность при сокращающейся маржинальности и растущем числе внеплановых ревизий "задним числом".

Борьба с очередями: почему сроки стали жестче

Пока чиновники обсуждают будущие таблицы, кандидаты в водители бьются с реальностью. В начале 2026 года в ряде регионов ожидание очереди на практический экзамен стало критическим — люди стояли в списках по полгода. По словам Алексея Нестеренко из Гильдии автошкол России, это произошло из-за хронической нехватки инспекторов-экзаменаторов и бюрократических регламентов, которые растягивали процесс до бесконечности.

Показателен случай Приморского края, где дошло до вмешательства центрального аппарата МВД. Когда сроки ожидания превысили все разумные пределы, на местах расцвели коррупционные схемы: места в очереди начали банально продаваться. Ученики массово переводились в заведения, имевшие "особый доступ" к сдаче, что полностью ломало рыночную конкуренцию. Сейчас ситуацию на Дальнем Востоке удалось стабилизировать, но системные проблемы остались.

Чтобы победить очереди, власти пошли на сокращение интервалов. Если раньше после успешной теории можно было ждать "города" до шести месяцев, то теперь этот срок ужали до 60 дней. Это решение должно заставить ведомство работать быстрее, а автошколы — более равномерно распределять потоки обучающихся. Впрочем, реальный расчет затрат на документы и обучение для новичков все равно остается непрозрачным.

Экономика и интерес молодежи к автомобилям

Помимо административных гаек, на рынок давит социально-экономический фактор. Ян Хайцеэр подчеркивает, что молодежь стала ощутимо терять интерес к получению заветной "корочки". Владение личным транспортом в крупных городах стало обременительным удовольствием: налоги, парковки, дорогое обслуживание и риски быстрого изъятия прав за нарушения делают каршеринг или такси более привлекательными альтернативами.

Те же, кто все-таки решается сесть за руль, сегодня больше смотрят на вторичный рынок, где можно выбрать надежный подержанный автомобиль для старта. Но и здесь их подстерегают сложности с обязательным страхованием и постановкой на учет. Автошколам приходится бороться за каждого клиента в условиях, когда целевая аудитория стремительно сокращается, а требования к образовательному процессу только растут.

В конечном итоге рейтинг 2028 года станет моментом истины. Он либо отфильтрует откровенную профанацию на рынке образовательных услуг, оставив сильных профессионалов, либо окончательно превратит обучение вождению в элитарную услугу с заградительным ценником. Пока же водителям остается лишь внимательнее выбирать место учебы, глядя не на красивый сайт, а на реальные отзывы тех, кто смог сдать экзамен без полугодовой очереди.

"Новые правила сокращения сроков между теорией и практикой до 60 дней — это попытка юридически принудить систему к оперативности. Однако на практике правовая защита автовладельцев и кандидатов часто упирается в отсутствие ресурсов в конкретных подразделениях. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда формальные изменения регламентов не подкреплены увеличением штата сотрудников на местах. В итоге это может привести не к исчезновению очередей, а к росту необоснованных отказов в допуске к экзамену под различными предлогами".

автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

FAQ

Когда появится официальный рейтинг автошкол в интернете?
Публикация итоговой таблицы на специализированном ресурсе запланирована на 2028 год.
Какие основные критерии оценки будут использоваться?
Учитываются доля сдачи практики с первой попытки и статистика ДТП с выпускниками за первые два года.
Как изменились сроки сдачи экзамена в ГАИ?
Интервал между успешной теоретической частью и практическим экзаменом сократили до 60 дней.
Почему количество автошкол в России сокращается?
Это связано с усилением проверок, снижением интереса молодежи к личным авто и общей экономической ситуацией.

Проверено экспертом: аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крах за два года вместо пяти лет: пиковые летние нагрузки, заставляющие уставшую батарею автомобиля внезапно капитулировать вчера в 19:14

Зимние холода серьезно влияют на состояние электроники, подготавливая неприятные сюрпризы для водителей в самый разгар первого тепла.

Читать полностью » Тайный заработок в гараже: за сколько рублей можно легально продать накопившуюся отработку вчера в 17:06

Слив отработанной технической жидкости часто становится головной болью, однако существуют легальные способы распорядиться этим ресурсом с выгодой для себя.

Читать полностью » Бесполезный ремонт: дефект свечей, превращающий выхлопную систему в расплавленный металл вчера в 15:07

Внезапная поломка утром может стать началом серьезных проблем, если вовремя не понять, что именно происходит под капотом вашего транспортного средства.

Читать полностью » Жесткая защита внутреннего рынка: доступные цены на иномарки из Казахстана уходят в прошлое вчера в 7:46

Покупка транспортного средства за рубежом становится юридическим ребусом, в котором даже незначительная деталь оформления может привести к огромным тратам.

Читать полностью » Электронный обман на дороге: почему привычный навигатор видит несуществующие камеры 21.05.2026 в 17:48

Разбираемся в причинах, почему современные картографические сервисы часто указывают водителям на несуществующую опасность и как не стать заложником алгоритмов.

Читать полностью » Такси проверят по реестру: почему пассажирам рано радоваться 21.05.2026 в 14:40

Автоэксперт пояснил NewsInfo, почему инновации в проверке легальности поездок на такси вызывают споры у профильных экспертов.

Читать полностью » Эта привычная дорожная ловушка легко выдает скрытые проблемы с психикой 21.05.2026 в 13:36

Разбираемся, почему даже в самой обыденной ситуации на трассе некоторые водители сохраняют завидное спокойствие, в то время как другие теряют контроль.

Читать полностью » Любимый питомец на пассажирском сиденье случайно разорит водителя на десятки тысяч 21.05.2026 в 7:27

Летнее время года заставляет многих водителей терять бдительность, совершая ошибки, которые влекут за собой серьезные финансовые взыскания от дорожных служб.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Элитный люкс по цене масс-маркета: уникальный исторический шанс, который внезапно выпал российским туристам этим летом
Наука
Операция вдвое быстрее и без пауз: изобретение для экстремальных условий, которое спасает жизни за считанные минуты
Садоводство
Копеечный настой из печной золы: простое народное средство, возвращающее деформированному малиннику силу
Туризм
Элитный отдых в по цене обычных выходных: обычная китайская деревня превратила сбор чая в элитный курорт для россиян
Наука
Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины
Садоводство
Каменный кочан для хранения: сорт капусты, который становится только слаще и сочнее к моменту извлечения из подвала
Туризм
Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию
Наука
Лекарство от немощи по цене головки чеснока: открытие, сделавшее омоложение мышечной ткани доступным абсолютно каждому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet