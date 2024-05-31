Новое исследование показывает, что воздействие на белок STK33 может вызвать безопасное и обратимое бесплодие у мышей-самцов, что даёт надежду на появление негормональных мужских контрацептивов.
Исследователи обнаружили, что ингибитор, нацеленный на киназу STK33 — важнейший белок для мужской фертильности как у людей, так и у мышей — успешно вызывает обратимое бесплодие у мышей-самцов. Это происходит без каких-либо токсических побочных эффектов или вреда репродуктивным функциям.
Негормональные мишени представляют собой многообещающее направление с потенциально меньшим количеством побочных эффектов. Результаты показывают STK33 как жизнеспособную мишень для разработки лекарств, указывая на многообещающий путь создания негормональных обратимых мужских контрацептивов.
Фото: scientificanimations.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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