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Science: Белок STK33 связан с возможностью обратимой мужской контрацепции
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:07

Science: Белок STK33 связан с возможностью обратимой мужской контрацепции

Новое исследование показывает, что воздействие на белок STK33 может вызвать безопасное и обратимое бесплодие у мышей-самцов, что даёт надежду на появление негормональных мужских контрацептивов.

Исследователи обнаружили, что ингибитор, нацеленный на киназу STK33 — важнейший белок для мужской фертильности как у людей, так и у мышей — успешно вызывает обратимое бесплодие у мышей-самцов. Это происходит без каких-либо токсических побочных эффектов или вреда репродуктивным функциям.

Негормональные мишени представляют собой многообещающее направление с потенциально меньшим количеством побочных эффектов. Результаты показывают STK33 как жизнеспособную мишень для разработки лекарств, указывая на многообещающий путь создания негормональных обратимых мужских контрацептивов.

Фото: scientificanimations.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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