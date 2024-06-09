В следующем учебном году количество проверочных работ в учебных заведениях для получения общего образования должно снизиться до 10%. О нововведении в образовательную программу сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

По мнению Анзора Музаева, на проверочные работы школьники должны тратить не более 10% от всего количества часов образовательного процесса. Учителя, которые отходят от поставленной нормы, должны нести ответственность за нарушения. Административные единицы, управляемые выборными органами, и региональные органы исполнительной власти также будут контролироваться. Анзор Музаев пообещал сделать всё возможное, чтобы не был нарушен образовательный процесс учащихся.

По данных Анзора Музаева, в определённых учебных заведениях подростки обязаны тратить около половины времени от всего школьного процесса на написание проверочных работ. Он добавил, что сложившаяся ситуация не находит отклик ни у подростков, ни у их родителей.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обещала пересмотреть систему проверочных работ для учащихся, чтобы определить их необходимость в учебном процессе. Об этих планах заявила ТАСС председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова. Экспертам была поставлена задача узнать, пишут ли дети тесты ради настоящей проверки и закрепления знаний или такие работы проводятся лишь для галочки.

Несколько месяцев назад крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа "Учи.ру" провела анализ, из которого стало известно, сколько времени подростки тратят на подготовку к проверочным работам. Выяснилось, что половина, участвующих в опросе, прилагают около двух часов в неделю. Чуть более 15% тратят до пяти часов. Оставшиеся вовсе не сидят за учебниками.

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