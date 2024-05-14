В Рособрнадзоре не видят необходимости делать обязательным ЕГЭ по истории, несмотря на увеличение количества часов этого предмета в школьной программе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал он.
Глава Рособрнадзора отметил, что в российских школах уже давно сделан акцент на изучении истории. По словам Музаева, введение обязательного ЕГЭ по предмету не улучшает ситуацию по его усвоению. Он указал, что в этом смысле гораздо эффективнее обязательный государственный экзамен (ОГЭ) в 9-м классе, так как многие ученики после этого уходят в учреждения среднего профессионального образования.
С 1 сентября 2025 года Минпросвещение РФ увеличило количество часов изучения истории до 476, до этого оно составляло 340.
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