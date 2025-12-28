Этот грипп протекает тяжелее обычного: в США фиксируют опасный мутировавший штамм

В США накануне праздничных поездок и семейных встреч быстро распространяется мутировавший вариант гриппа, который уже называют одним из самых тревожных за последние годы. Врачи фиксируют необычные и более тяжёлые симптомы как у детей, так и у взрослых. Специалисты предупреждают: сезон может оказаться сложнее привычного. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских медиков.

Что известно о новом варианте гриппа

Речь идёт о так называемом варианте "субклада K", который относится к вирусу гриппа A. По словам национального представителя Американской ассоциации лёгких Хуаниты Моры, этот штамм протекает значительно тяжелее привычных форм.

"Нам нужно быть очень осторожными. Только сегодня у меня было 15 пациентов с подтверждённым гриппом", — сказала врач в интервью Telemundo Chicago.

Эксперты отмечают, что особенно тяжело инфекция переносится детьми. В последние недели медики также фиксируют одновременный рост случаев норовируса, известного как "желудочный грипп", что дополнительно осложняет эпидемиологическую ситуацию.

Необычные и опасные симптомы

По словам Моры, новый вариант гриппа часто сопровождается экстремально высокой температурой, которая держится дольше обычного и плохо поддаётся снижению.

"У этого штамма очень высокая температура, сильный кашель, который не проходит, много мокроты, а также рвота, диарея, выраженные боли в суставах и мышцах", — отметила она.

В ряде случаев температура поднимается до 40-40,5 градуса и не снижается даже после приёма жаропонижающих средств. Врачи подчёркивают, что такие показатели требуют особого внимания и наблюдения.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Специалисты призывают не игнорировать тревожные сигналы. К ключевым признакам, при которых необходима медицинская помощь, относятся:

Высокая температура, которая не снижается. Одышка, свистящее дыхание, сильный непрекращающийся кашель. Признаки обезвоживания, особенно у детей и пожилых людей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США уточняют, что симптомы тревоги при гриппе различаются у детей и взрослых. У детей это могут быть учащённое дыхание, посинение губ, судороги, отказ от питья и мочеиспускания. У взрослых — сильная слабость, спутанность сознания, боль в груди, головокружение и обострение хронических заболеваний.

Насколько серьёзна ситуация сейчас

Инфекционисты признают, что столь интенсивного начала сезона давно не наблюдали.

"Я не помню, чтобы грипп был настолько тяжёлым так рано", — сказала специалист по инфекционным заболеваниям Детской больницы Колорадо Сучитра Рао.

Наиболее напряжённая обстановка складывается в штатах Среднего Запада. Хотя в Иллинойсе официальные показатели пока остаются низкими, врачи отмечают рост госпитализаций и обращений. По данным CDC, 89% проанализированных случаев гриппа H3N2 в начале декабря были связаны именно с субкладом K.

Помогает ли вакцина и что можно сделать

Медики подчёркивают, что текущие вакцины не разрабатывались с учётом этой мутации, однако они по-прежнему снижают риск тяжёлого течения заболевания, особенно у детей.

"Вакцина может быть менее эффективной, но не бесполезной", — пояснил доктор Майкл Велбел.

Главный врач департамента здравоохранения Иллинойса Арти Барнс добавила, что новый штамм, вероятно, более заразен, хотя его окончательная тяжесть ещё изучается.

Врачи рекомендуют вакцинацию всем, кому она показана, регулярное мытьё рук, ношение маски при симптомах и отказ от контактов с наиболее уязвимыми людьми.

"Не стоит сейчас целовать новорождённых, бабушек и дедушек. Наша задача — защитить тех, кто в группе риска", — подчеркнула Мора.

Грипп обычно остаётся заразным до недели, а пик сезона часто приходится на февраль. Поэтому специалисты считают, что внимательность и профилактика в ближайшие месяцы будут особенно важны.