Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нос заложен
Нос заложен
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:20

Этот грипп протекает тяжелее обычного: в США фиксируют опасный мутировавший штамм

Новый субклад гриппа вызывает температуру до 40 градусов — NBC

В США накануне праздничных поездок и семейных встреч быстро распространяется мутировавший вариант гриппа, который уже называют одним из самых тревожных за последние годы. Врачи фиксируют необычные и более тяжёлые симптомы как у детей, так и у взрослых. Специалисты предупреждают: сезон может оказаться сложнее привычного. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских медиков.

Что известно о новом варианте гриппа

Речь идёт о так называемом варианте "субклада K", который относится к вирусу гриппа A. По словам национального представителя Американской ассоциации лёгких Хуаниты Моры, этот штамм протекает значительно тяжелее привычных форм.

"Нам нужно быть очень осторожными. Только сегодня у меня было 15 пациентов с подтверждённым гриппом", — сказала врач в интервью Telemundo Chicago.

Эксперты отмечают, что особенно тяжело инфекция переносится детьми. В последние недели медики также фиксируют одновременный рост случаев норовируса, известного как "желудочный грипп", что дополнительно осложняет эпидемиологическую ситуацию.

Необычные и опасные симптомы

По словам Моры, новый вариант гриппа часто сопровождается экстремально высокой температурой, которая держится дольше обычного и плохо поддаётся снижению.

"У этого штамма очень высокая температура, сильный кашель, который не проходит, много мокроты, а также рвота, диарея, выраженные боли в суставах и мышцах", — отметила она.

В ряде случаев температура поднимается до 40-40,5 градуса и не снижается даже после приёма жаропонижающих средств. Врачи подчёркивают, что такие показатели требуют особого внимания и наблюдения.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Специалисты призывают не игнорировать тревожные сигналы. К ключевым признакам, при которых необходима медицинская помощь, относятся:

  1. Высокая температура, которая не снижается.

  2. Одышка, свистящее дыхание, сильный непрекращающийся кашель.

  3. Признаки обезвоживания, особенно у детей и пожилых людей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США уточняют, что симптомы тревоги при гриппе различаются у детей и взрослых. У детей это могут быть учащённое дыхание, посинение губ, судороги, отказ от питья и мочеиспускания. У взрослых — сильная слабость, спутанность сознания, боль в груди, головокружение и обострение хронических заболеваний.

Насколько серьёзна ситуация сейчас

Инфекционисты признают, что столь интенсивного начала сезона давно не наблюдали.

"Я не помню, чтобы грипп был настолько тяжёлым так рано", — сказала специалист по инфекционным заболеваниям Детской больницы Колорадо Сучитра Рао.

Наиболее напряжённая обстановка складывается в штатах Среднего Запада. Хотя в Иллинойсе официальные показатели пока остаются низкими, врачи отмечают рост госпитализаций и обращений. По данным CDC, 89% проанализированных случаев гриппа H3N2 в начале декабря были связаны именно с субкладом K.

Помогает ли вакцина и что можно сделать

Медики подчёркивают, что текущие вакцины не разрабатывались с учётом этой мутации, однако они по-прежнему снижают риск тяжёлого течения заболевания, особенно у детей.

"Вакцина может быть менее эффективной, но не бесполезной", — пояснил доктор Майкл Велбел.

Главный врач департамента здравоохранения Иллинойса Арти Барнс добавила, что новый штамм, вероятно, более заразен, хотя его окончательная тяжесть ещё изучается.

Врачи рекомендуют вакцинацию всем, кому она показана, регулярное мытьё рук, ношение маски при симптомах и отказ от контактов с наиболее уязвимыми людьми.

"Не стоит сейчас целовать новорождённых, бабушек и дедушек. Наша задача — защитить тех, кто в группе риска", — подчеркнула Мора.

Грипп обычно остаётся заразным до недели, а пик сезона часто приходится на февраль. Поэтому специалисты считают, что внимательность и профилактика в ближайшие месяцы будут особенно важны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи сегодня в 7:54
Новогодние поездки разнесут вирус: почему после каникул начнётся массовое заражение

Эксперты предупреждают о новом "гонконгском" штамме гриппа: вспышку ждут в январе после каникул. Какие симптомы и меры защиты называют врачи.

Читать полностью » Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев сегодня в 7:52
Гонконгский грипп возвращает маски: эксперт рассказал о ситуационном использовании

Вирусолог объяснил, когда маски при гонконгском гриппе действительно нужны и почему их не стоит носить постоянно — особенно дома и на улице.

Читать полностью » Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова сегодня в 7:49
Внутренние часы организма влияют на всё: от сна до расхода жира — солнце помогает их настроить

Эндокринолог объяснила, как дневной свет влияет на циркадные ритмы и помогает снизить резкие скачки сахара — и почему это не замена терапии.

Читать полностью » Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов сегодня в 7:47
Риск растёт с каждой рюмкой: как регулярное употребление спиртного повышает шансы на опухоль

Нарколог объяснил, почему алкоголь признан канцерогеном и как этанол повреждает ДНК. Врач назвал виды рака, риск которых растет.

Читать полностью » Майонезные салаты опасны для людей с хроническими заболеваниями — диетолог Стародубова сегодня в 7:12
Не превращайте праздник в проблему: как избежать тяжести и обострения болезней после застолья

Диетолог предупредила: майонезные салаты на Новый год опасны для части россиян. Кому их стоит исключить и почему — объяснили врачи.

Читать полностью » Отказ от статинов может привести к инсультам и инфарктам — врач Мясников сегодня в 7:10
Опасная мода: почему люди, верящие блогерам, отказываются от жизненно важных лекарств

Мясников резко высказался о россиянах, отказывающихся от статинов, и предупредил: особенно в праздники такой шаг может обернуться бедой.

Читать полностью » Очищение и увлажнение делают первым шагом макияжа, чтоб он держался до вечера— Хрисса Дарсакли сегодня в 5:36
Тон больше не скатывается и не “плывёт”: начала наносить макияж так — и лицо выглядит свежим до вечера

Правильный порядок макияжа помогает тону ложиться ровно и держаться дольше. От подготовки кожи до фиксации — шаги для свежего вида на весь день.

Читать полностью » Зубная паста с углем повреждает эмаль при высокой абразивности — Блюмкин сегодня в 1:31
Модная чёрная паста работает как наждак: белизна видна, а последствия приходят позже

Чёрная зубная паста с углём стала трендом, но действительно ли она отбеливает зубы и безопасна ли для эмали — разбираемся в плюсах, минусах.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Красота и здоровье
Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
СЗФО
Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы
Экономика
Экспорт российских сыров и творога вырос на 13% за 10 месяцев — Агроэкспорт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet