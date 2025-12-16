Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грибная подлива
Грибная подлива
© Freepik by stockking is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:21

Перестала загущать соусы мукой — добавляю это из холодильника, и результат всегда как в ресторане

Соус можно загустить без муки и крахмала с помощью зернистой горчицы — повара

Почти у каждого, кто готовит дома, бывали моменты, когда блюдо получилось идеальным, а соус — нет. Он выходит слишком жидким, не держит форму и портит общее впечатление, даже если мясо или овощи приготовлены безупречно. Классические загустители нередко подводят, оставляя комки или не самый приятный привкус. Об этом рассказывает дзен-канал "Готовим с Калниной Натальей".

Почему привычные загустители не всегда работают

Мука и крахмал считаются базовыми решениями, но у них есть очевидные минусы. Мука требует тщательной прожарки, иначе соус приобретает "сырой" вкус. Крахмал легко переборщить, и тогда текстура становится тягучей и неестественной. В результате вместо шелковистой подливы получается масса, которая перебивает вкус основного блюда.

Поэтому всё больше поваров ищут способы загустить соус мягко, без утяжеления и лишней обработки. И один из таких приёмов давно лежит в холодильнике у многих.

Горчица как кулинарный инструмент

Зернистая дижонская горчица работает сразу в нескольких направлениях. Благодаря частично измельчённым семенам она уже обладает плотной, кремовой структурой. При добавлении в тёплый соус горчица равномерно распределяется, связывая жидкость и жир в устойчивую эмульсию.

В отличие от нейтральных загустителей, горчица не "глушит" вкус. Она добавляет лёгкую остроту, тонкую кислотность и аромат, делая соус более глубоким и выразительным. При этом он не становится откровенно горчичным — вкус остаётся сбалансированным и благородным.

Где этот приём особенно хорош

Горчица универсальна и подходит для самых разных основ. Она отлично работает со сливками, мясным или овощным бульоном, вином и соком, который остаётся на сковороде после жарки. Такой соус гармонирует со стейками, курицей, свининой, рыбой и даже овощами-гриль.

Особенно удачно приём проявляет себя в соусах, приготовленных "по ходу дела", без сложных технологий и долгого уваривания.

Как правильно добавить горчицу в соус

Схема проста и не требует специальных навыков. После жарки мяса или овощей в сковороду вливают немного бульона, вина или сливок, чтобы растворить поджаренные кусочки и собрать вкус. Соус слегка уваривают на среднем огне, а затем снимают с плиты.

Именно на этом этапе добавляют одну-две столовые ложки зернистой горчицы и тщательно размешивают венчиком или ложкой. Уже через несколько секунд соус заметно густеет, становится однородным и блестящим.

Важно помнить, что длительный сильный нагрев горчице не нужен. Если добавить её на кипящую сковороду и оставить на огне, аромат ослабнет, а во вкусе может появиться горечь.

Почему стоит попробовать этот способ

Горчица позволяет обойтись без муки и крахмала, ускоряет процесс и делает результат более стабильным. Соус получается лёгким, насыщенным и аккуратно подчёркивает основное блюдо, а не спорит с ним.

Такой приём легко вписывается в повседневную кухню и постепенно становится привычкой. Он не требует сложных ингредиентов и помогает каждый раз получать соус ресторанного уровня без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соус из скира улучшает вкус трески без добавления жира — диетологи вчера в 22:25
Рыба перестала быть скучной: один соус делает её нежнее, чем лосось

Простое решение для тех, кто хочет придать белой рыбе сливочность без лишних калорий. Диетический соус от нутрициолога делает блюдо по-настоящему вкусным.

Читать полностью » Салат Мимоза с горбушей требует пропитки в холодильнике в течение часа — повар вчера в 20:36
Новогодний стол без Мимозы — не праздник: а вы знаете, какой ингредиент меняет всё

Классическая "Мимоза" с консервированной горбушей и сыром: как сварить овощи, собрать слои с тонким майонезом и добиться нежной пропитки без лишней соли.

Читать полностью » Лёгкие заправки снижают калорийность праздничных блюд — нутрициологи вчера в 14:19
Обычный майонез больше не кладу: праздничные салаты стали легче — и вкус не пропал

Чем заменить майонез на новогоднем столе, чтобы блюда остались вкусными: советы нутрициолога и пять лёгких заправок для праздничного меню.

Читать полностью » Греческий йогурт используют для лёгкой версии сметаны — повара вчера в 12:23
Беру сливки и ложку йогурта — через час получаю густую сметану, как из магазина

Домашняя сметана — просто, вкусно и натурально. Два проверенных способа, которые помогут приготовить густую или лёгкую версию без лишних хлопот.

Читать полностью » Салат с авокадо, кукурузой и помидорами готовится за 10 минут — повар вчера в 10:18
Новогодний ужин без многочасовой готовки: этот салат соберу с закрытыми глазами

Салат с авокадо, кукурузой и помидорами: как выбрать спелый авокадо, слить рассол с моцареллы и сделать заправку с чесноком за 10 минут.

Читать полностью » Сладкие напитки и алкоголь увеличивают нагрузку на организм за новогодним столом — врач-диетолог Джутова вчера в 10:00
Застолье можно пережить легко: простые замены, которые решают всё

Новогоднее застолье не обязательно должно заканчиваться тяжестью. Диетолог объяснила, как составить меню и выбрать напитки без вреда для здоровья.

Читать полностью » Регулярное употребление супа минестроне связано с более низким биологическим возрастом — исследователь Буэттнер вчера в 9:31
Начинаю утро с одного блюда — возраст будто отступил: так делают все долгожители

Исследователь долголетия утверждает, что выглядит моложе своего возраста благодаря простой утренней привычке. Все дело в супе, подсмотренном у сардинцев.

Читать полностью » Говядину для салата Оливье варят около часа и нарезают кубиками — кулинары вчера в 6:10
Оливье с говядиной и солёными огурцами готовлю только так — гости всегда просят добавки

Классический Оливье с говядиной и солёными огурцами — проверенный праздничный рецепт с насыщенным вкусом, который многие считают эталоном новогоднего стола.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык
Красота и здоровье
Стойкость духов связана с уровнем увлажнённости кожи — стилисты
Недвижимость
Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв
Дом
Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest
Туризм
Минимальный срок подачи на визу Кипра увеличили сверх 15 дней – TourDom.ru
Экономика
Краткосрочные депозиты популярны из-за нестабильности экономики — экономист Колташов
Экономика
Экспорт товаров из Индии в США вырос на 22% в ноябре 2025 года — Reuters
Общество
СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet