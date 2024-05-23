В Твери, на улице Спартака, 47, где находится мусороперерабатывающий завод, произошёл крупный пожар. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров и уже успел обрушить крышу здания.
Как сообщает МЧС в своём Telegram-канале, на месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание.
Силы и средства для ликвидации огня огнеборцы продолжают наращивать. Сообщения о пострадаших не поступали. Также не сообщается об угрозе расрпостранения огня на соседние здания.
Фото: commons.wikimedia.org/ТПК(Цитрон) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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