ноты
ноты
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:35

Музыкальные способности — это не талант, а навык: вот какие части мозга они меняют навсегда

Музыканты имеют преимущество в пространственной памяти — PPS

Профессиональные музыканты действительно отличаются от людей без музыкального образования — но не так, как принято думать. Международная группа учёных выяснила, что у них заметно лучше развита память на звуки и способность распознавать музыкальные закономерности, а также чуть сильнее зрительно-пространственная память. При этом существенных преимуществ в запоминании слов и чисел у музыкантов почти нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Practices in Psychological Science (PPS).

Кто участвовал в исследовании и как его проводили

Авторы работы проанализировали данные примерно 1200 человек из 15 стран. В выборку вошли две равные группы: около 600 опытных музыкантов и 600 добровольцев без музыкального образования. Важным условием было то, что участники из первой группы должны были иметь не менее десяти лет активного опыта игры на музыкальных инструментах — то есть речь шла не о любителях, а о людях, для которых музыка стала устойчивым навыком и частью жизни.

Затем все участники прошли одинаковый набор когнитивных тестов. Исследователи проверяли разные виды памяти и мышления, чтобы сравнить, какие способности действительно связаны с профессиональной музыкальной практикой, а какие — нет. Такой подход позволил уйти от популярных стереотипов о "универсальном" влиянии музыки на мозг и посмотреть, где именно возникают отличия.

В чём музыканты сильнее всего

Самый заметный разрыв между группами проявился в тестах, связанных со звуками: музыканты уверенно распознавали мелодии, лучше сравнивали музыкальные фрагменты и быстрее улавливали повторяющиеся паттерны. Это ожидаемый результат: годы тренировок развивают слуховую систему и учат замечать тонкие различия в высоте, тембре и ритме.

Небольшое, но стабильное преимущество обнаружилось и в зрительно-пространственной памяти. Музыканты чуть лучше запоминали расположение объектов и ориентировались в пространственных схемах. Исследователи связывают это с особенностями обучения игре на инструменте: музыкант постоянно координирует движения, следит за руками, нотами и пространством вокруг себя, что формирует дополнительную "тренировку" для таких функций.

Где преимуществ почти нет

Зато в областях, которые часто считаются "побочным бонусом" музыкального образования, различия оказались минимальными. Вербальная память — способность запоминать слова, числа или последовательности символов — у музыкантов почти не превосходила показатели людей без музыкального опыта. То есть музыка заметно усиливает навыки, связанные со звуком и частично с пространственным мышлением, но не делает автоматически память на текст и цифры значительно лучше.

Это важный вывод для практики: он помогает точнее понимать, какие эффекты действительно можно ожидать от занятий музыкой, а какие остаются в пределах индивидуальных особенностей человека и общего уровня когнитивного развития.

Личностные качества: интеллект и открытость новому

Исследователи также описали характерные личностные черты профессиональных музыкантов. В среднем у них чаще встречались высокий интеллект и выраженная открытость новому опыту. Такие качества могут помогать в освоении сложных навыков и длительной дисциплине, необходимой для музыкальной карьеры, а также поддерживать интерес к экспериментам и постоянному развитию.

В итоге работа показывает более точную картину: музыка формирует сильные преимущества там, где она действительно тренирует мозг напрямую — в слуховом анализе и распознавании закономерностей. А вот универсального "улучшения памяти на всё" не происходит, даже у людей с большим опытом.

