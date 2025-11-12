Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:17

Сургут в огне культуры: спектакль, балет и джем-сейшн ждут горожан на выходных

В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl

Ноябрьские выходные в Сургуте обещают быть насыщенными музыкальными и танцевальными событиями. На городских сценах можно будет насладиться балетом, джем-сейшном с живой музыкой и рок-концертом, который заряжает энергией и подарит яркие эмоции. О том, как провести уикенд, читайте в афише URA. RU.

15 ноября

Спектакль "Сестры" (12+)

Театр СурГУ, 19:00

Московский "Активный театр" представляет психологическую драму по пьесе Алексея Слаповского. История двух сестер, которые когда-то любили одного мужчину, возвращает зрителей в прошлое, где ревность и любовь становятся теми "подарками", которые они несут друг другу. Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский мастерски играют на грани трагедии и комедии, заставляя зрителей переживать каждую реплику до самого конца.
Цена билетов: от 2 000 до 5 000 рублей.

16 ноября

Балет "Щелкунчик" (0+)

Театр СурГУ, 19:00

Рождественская сказка в исполнении театра "Новый классический балет" под руководством Михаила Михайлова. История о смелой Мари, которая становится свидетелем волшебного сражения Щелкунчика с Королем мышей. Вас ждут завораживающие танцы и магическая атмосфера праздника.
Цена билетов: от 2 000 до 3 500 рублей (места почти все распроданы).

Jam Session (6+)

Brooklyn Bowl, 19:00

Для любителей живой музыки и общения — джем-сейшн, где каждый сможет выйти на сцену и исполнить свою любимую песню под аккомпанемент. В программе — выступления вокалистов, концерт коллектива "Сэм и Ко", фотосессии и танцы.
Цена билетов: от 1 000 до 3 500 рублей.

Рок-концерт проекта QUADRO (16+)

Дом культуры "Невесомость", 19:00

Энергичный рок-концерт с участием струнного квартета QUADRO. Музыканты сочетают академическую точность и мощные ритмы, превращая классику в рок-хиты. В программе — песни Nirvana, AC/DC, "Кино" и "Короля и Шута".
Цена билетов: 600 рублей (в предпродаже), 800 рублей — на входе.

Жители Нового Уренгоя пожаловались на слабость и головные боли — врачи назвали причины вчера в 2:22
Не могу проснуться до обеда: жители Нового Уренгоя массово сообщают о странной слабости

Жители Нового Уренгоя жалуются на слабость и сонливость. Врачи объяснили, что это связано с магнитными бурями, перепадами температур и нехваткой солнечного света.

Читать полностью » ЯНАО исключил субсидии Курганской области из проекта бюджета на 2026–2028 годы вчера в 1:16
Ямал закрыл кошелёк: за что Курганскую область оставили без денег на ближайшие три года

В бюджете ЯНАО на 2026 год больше нет строки о субсидиях Курганской области. Ямал прекращает многолетнюю поддержку Южного Зауралья, ранее составлявшую до 450 млн рублей в год.

Читать полностью » В Надымском районе запустили проект с капсулой времени к 95-летию образования района вчера в 0:47
История уходит в капсулу: жители Надыма обращаются к потомкам 2050 года

В Надымском районе ЯНАО стартовал исторический маршрут к 95-летию района. Жители отправят послания в капсулу времени, которую вскроют только в 2050 году.

Читать полностью » Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании 11.11.2025 в 23:51
Урожай под дождём и ветром: Красноярский край завершил уборочную с весомым результатом

В Красноярском крае завершилась уборочная кампания: собрано 2,6 млн тонн зерна, лидеры по урожайности — Ужурский и Шарыповский округа. Несмотря на непогоду, сезон признан успешным.

Читать полностью » Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе 10.11.2025 в 21:50
Больше не нужно садиться: учёные Алтая научили дроны заряжаться прямо в небе

Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов, которую можно заряжать в воздухе с помощью электромагнитных волн — впервые в России.

Читать полностью » Аэропорты ХМАО перешли на зимнее расписание: почти 100 направлений, включая 10 международных 10.11.2025 в 2:28
Зима без границ: аэропорты Югры открыли почти 100 направлений, включая рейсы за рубеж

Аэропорты Югры перешли на зимнее расписание: почти 100 направлений и 10 международных рейсов. Из Сургута и Нижневартовска можно улететь в Дубай, Баку и Ташкент.

Читать полностью » МЧС предупредило о 20-градусных морозах и гололёде в Томской области 09.11.2025 в 23:54
Томск уходит под лёд: МЧС предупреждает о сильных морозах и мокром снеге

В Томской области объявлено экстренное предупреждение: ожидаются морозы до –23 градусов, мокрый снег и гололёд. МЧС предупреждает о рисках для систем ЖКХ.

Читать полностью » В ХМАО наблюдается рост случаев пневмоний на 13,9% и снижение ОРВИ 08.11.2025 в 22:26
Статистика пугает: Югра сталкивается с резким увеличением случаев этого заболевания

В Югре зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 13,9%, при этом заболеваемость ОРВИ снизилась. Профилактика и вакцинация остаются важными мерами.

