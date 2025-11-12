Сургут в огне культуры: спектакль, балет и джем-сейшн ждут горожан на выходных

Ноябрьские выходные в Сургуте обещают быть насыщенными музыкальными и танцевальными событиями. На городских сценах можно будет насладиться балетом, джем-сейшном с живой музыкой и рок-концертом, который заряжает энергией и подарит яркие эмоции. О том, как провести уикенд, читайте в афише URA. RU.

15 ноября

Спектакль "Сестры" (12+)

Театр СурГУ, 19:00

Московский "Активный театр" представляет психологическую драму по пьесе Алексея Слаповского. История двух сестер, которые когда-то любили одного мужчину, возвращает зрителей в прошлое, где ревность и любовь становятся теми "подарками", которые они несут друг другу. Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский мастерски играют на грани трагедии и комедии, заставляя зрителей переживать каждую реплику до самого конца.

Цена билетов: от 2 000 до 5 000 рублей.

16 ноября

Балет "Щелкунчик" (0+)

Театр СурГУ, 19:00

Рождественская сказка в исполнении театра "Новый классический балет" под руководством Михаила Михайлова. История о смелой Мари, которая становится свидетелем волшебного сражения Щелкунчика с Королем мышей. Вас ждут завораживающие танцы и магическая атмосфера праздника.

Цена билетов: от 2 000 до 3 500 рублей (места почти все распроданы).

Jam Session (6+)

Brooklyn Bowl, 19:00

Для любителей живой музыки и общения — джем-сейшн, где каждый сможет выйти на сцену и исполнить свою любимую песню под аккомпанемент. В программе — выступления вокалистов, концерт коллектива "Сэм и Ко", фотосессии и танцы.

Цена билетов: от 1 000 до 3 500 рублей.

Рок-концерт проекта QUADRO (16+)

Дом культуры "Невесомость", 19:00

Энергичный рок-концерт с участием струнного квартета QUADRO. Музыканты сочетают академическую точность и мощные ритмы, превращая классику в рок-хиты. В программе — песни Nirvana, AC/DC, "Кино" и "Короля и Шута".

Цена билетов: 600 рублей (в предпродаже), 800 рублей — на входе.