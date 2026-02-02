Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты

Тревожность всё чаще становится частью повседневной жизни, и поиск простых способов справиться с ней выходит за рамки медицины. Учёные обратили внимание на музыку как на инструмент быстрого эмоционального воздействия. Новые данные показывают, что заметный эффект возможен всего за несколько десятков минут. Об этом сообщает журнал PLOS Mental Health.

Музыкальное воздействие без лекарств

Рандомизированное клиническое исследование показало, что прослушивание специально подобранной музыки в сочетании со слуховой ритмической стимуляцией способно снижать тревожность без применения медикаментов. Уже один сеанс даёт измеримый результат, влияя как на внутреннее напряжение, так и на физические проявления тревоги. Такой подход дополняет немедикаментозные способы поддержки психического здоровья, к которым также относят дыхательные практики и медитацию.

Исследование провели психологи Торонтского университета Метрополитен Даниэль К. Маллен и Фрэнк А. Руссо совместно с компанией LUCID, работающей в сфере цифровой терапии. Учёные проверяли, может ли короткое и структурированное прослушивание музыки приносить ощутимую пользу в контролируемых условиях. Основное внимание уделялось практическому эффекту, который можно получить без длительного лечения.

Почему ищут альтернативы терапии

Тревожные расстройства затрагивают миллионы людей по всему миру, однако доступ к стандартным методам помощи остаётся ограниченным. Медикаменты нередко вызывают побочные эффекты, а психотерапия требует времени и финансовых ресурсов. При этом исследования показывают, что тревожность может быть связана с биологическими факторами, включая общие генетические механизмы, что усложняет подбор универсального лечения.

На этом фоне цифровые методы поддержки привлекают всё больше внимания. Музыкальная терапия рассматривается как доступный инструмент саморегуляции, который можно использовать дома или в перерывах между делами. Она не заменяет традиционные методы, но помогает снизить выраженность симптомов.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 144 взрослых человека с умеренной тревожностью, которые уже принимали препараты для контроля симптомов. Участников случайным образом разделили на четыре группы. Контрольная группа слушала розовый шум в течение 24 минут, остальные — музыку со слуховой ритмической стимуляцией продолжительностью 12, 24 и 36 минут.

До и после сеансов участники проходили стандартизированные опросники, оценивающие уровень тревожности и настроение. Это позволило сравнить эффективность разных по длительности вмешательств.

Оптимальное время прослушивания

Результаты показали, что музыка со слуховой ритмической стимуляцией снижает когнитивные и соматические симптомы тревожности заметнее, чем розовый шум. Наиболее выраженный эффект наблюдался после 24 минут прослушивания. Более короткий сеанс оказывался менее результативным, а увеличение времени не давало существенного преимущества.

"Оптимальным оказалось прослушивание музыки с ABS около 24 минут — этого достаточно для снижения тревожности без лишних временных затрат", — говорит Фрэнк А. Руссо.

Полученные данные показывают, что музыкальные цифровые интервенции могут стать удобным и доступным способом поддержки психического здоровья. Такой формат легко вписывается в повседневную жизнь и не требует серьёзных изменений привычного ритма.