Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Музыка перед сном
Музыка перед сном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:16

Плейлист вроде обычный, но настроение меняется странно резко — исследования объяснили, почему так происходит

Предпочтение поп-музыки связано с более высоким благополучием у людей, показали исследования

Музыка обычно сопровождает нас в дороге, дома, на тренировках и даже во время отдыха. Мы связываем её с эмоциями, но редко задумываемся, отражают ли наши музыкальные вкусы то, как мы чувствуем себя психологически. Новое исследование на крупной выборке близнецов из Швеции показало неожиданно стабильную картину: связь между предпочтениями жанров и уровнем благополучия действительно существует, но сама музыка в этой связи играет меньшую роль, чем кажется.

Что именно изучали исследователи

Учёные хотели понять, зависит ли эмоциональное состояние человека от любимых музыкальных стилей или оба фактора формируются одновременно под действием семейной среды и генетики. Они собрали данные почти девяти тысяч взрослых близнецов, изучили их ответы о субъективном благополучии и сопоставили их с предпочтениями 19 музыкальных жанров — от поп-музыки и госпела до метала, кантри и шведской танцевальной музыки.

Почему были выбраны именно близнецы

Близнецовый метод позволяет разделить влияние среды и наследственности. Однояйцевые близнецы имеют практически идентичные генетические данные и растут в одинаковых условиях. Если среди них один любит определённый музыкальный жанр, а другой — нет, можно проверить, связано ли это различие с самочувствием или же срабатывают скрытые семейные факторы.

Что показали первые результаты

Исследователи заметили небольшие, но устойчивые различия. Те, кто отдавал предпочтение поп-музыке, госпелу или шведской танцевальной музыке, чаще отмечали более высокий уровень спокойствия и контроля над жизнью. С другой стороны, поклонники инди-музыки в среднем сообщали о немного более низком благополучии.

Но когда данные пересчитали с учётом генетики и семейной среды, различия полностью исчезли. Это означает, что сами жанры не определяют эмоциональное состояние — скорее, люди с определёнными особенностями характера и наследственностью склонны выбирать определённые стили музыки.

Сравнение подходов к изучению влияния музыки

Подход

Преимущества

Ограничения

Опросы музыкальных предпочтений

Простота, большая выборка

Не учитываются генетические и семейные факторы

Близнецовые исследования

Позволяют отделить среду от наследственности

Требуют специфических выборок

Генетический анализ (полигенные индексы)

Даёт независимую оценку предрасположенности

Пока что ограниченная точность

Советы шаг за шагом: как использовать музыку для улучшения самочувствия

  1. Подбирать плейлисты по ситуации — спокойные композиции для расслабления, ритмичные для работы и тренировок.
  2. Использовать приложения с готовыми подборками — сервисы медитации, музыкальные платформы.
  3. Пробовать новые жанры: расширение музыкального кругозора помогает эмоциональной регуляции.
  4. Прислушиваться к телесным ощущениям: если музыка вызывает напряжение, лучше переключиться.
  5. Включать музыку в ритуалы отдыха — СПА-процедуры, тёплый душ, вечерние прогулки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слушать музыку только фоном → она перестаёт влиять на настроение → выделить отдельные моменты дня для намеренного прослушивания.
  2. Выбирать слишком громкие треки → ухудшение сна и концентрации → использовать ночные плейлисты и таймеры в приложениях.
  3. Опираться только на музыку для улучшения состояния → эмоциональная усталость остаётся → сочетать музыкальную терапию с отдыхом, витаминами группы B, занятиями спортом.

А что если музыка не улучшает настроение?

Иногда музыка перестаёт давать эффект, если человек переживает стресс, выгорание или недосып. В таких случаях важно уделить внимание сну, физическому восстановлению и снижению нагрузки — после этого музыкальные впечатления возвращают эмоциональную насыщенность.

Плюсы и минусы музыкального воздействия

Плюсы

Минусы

Доступно каждому

Не универсальна для всех ситуаций

Помогает регулировать эмоции

Эффект зависит от общего состояния

Подходит для спорта, отдыха, концентрации

Может вызывать усталость при избыточном прослушивании

Повышает мотивацию

Требует осознанного выбора

Не имеет побочных эффектов

Не заменяет полноценную терапию

FAQ

Как выбрать музыку для расслабления?
Подойдут жанры с мягкой динамикой — эмбиент, классика, соул, мягкий поп. Можно ориентироваться на готовые релакс-плейлисты.

Что лучше слушать для концентрации?
Инструментальные треки, лоу-фай, джаз без вокала — такие стили уменьшают отвлекающие факторы.

Музыка может ухудшить самочувствие?
Да, если она слишком громкая или напоминает о негативных событиях. Важно отслеживать реакции и корректировать выбор.

Мифы и правда

  1. Миф: жанр определяет уровень счастья.
    Правда: влияют в основном генетические и семейные факторы.
  2. Миф: метал и рок вредят психике.
    Правда: исследования не подтверждают прямой связи.
  3. Миф: только классическая музыка улучшает настроение.
    Правда: важнее индивидуальная реакция.

2 интересных факта

  1. Музыкальная "всеядность" не гарантирует высокого благополучия, хотя расширяет эмоциональный опыт.
  2. Полигенные индексы помогают оценить предрасположенность к эмоциональной устойчивости.

Исторический контекст

  1. Первые попытки связать музыку и эмоции предпринимались ещё в античности.
  2. В XX веке появились методы музыкальной терапии.
  3. Только с развитием генетики стало возможным проверять влияние наследственности на музыкальные предпочтения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Джессика Паркер: сыворотка, крем и бальзам — всё, что нужно для вечернего ухода сегодня в 22:24
Сара Джессика Паркер показала свой вечерний ритуал — три средства и подкаст вместо косметолога

Сара Джессика Паркер рассказала, почему отказалась от сложных бьюти-ритуалов и как три простых шага и немного подкастов помогают ей сохранять молодость и спокойствие.

Читать полностью » Социальные установки усилили мужскую тревожность, заявляют специалисты сегодня в 16:33
Страх показаться слабым довел до депрессии: неожиданный механизм, о котором мало кто знает

Мужское психическое здоровье долгое время оставалось в тени стереотипов. Узнайте, почему скрывать эмоции опасно и как мужчины могут начать говорить о своих переживаниях без страха.

Читать полностью » Модные дома вновь делают ставку на искусственный мех в сезоне 2025/2026 — эксперты индустрии сегодня в 15:33
Думала выбросить старую шубу — но один совет спас изделие и превратил его в трендовый аксессуар

Почему натуральный мех снова популярен в России, чем он отличается от искусственного и как подарить старой шубе вторую жизнь с помощью современных методов перешива.

Читать полностью » Чеснок смягчил аромат пота у взрослых пациентов, заявили врачи сегодня в 15:29
Еда поменяла запах тела: одно сочетание — и аромат становится другим за пару часов

Учёные объясняют, как продукты могут менять естественный запах тела — от чеснока и спаржи до мяса, алкоголя и кето-диеты, и почему аромат зависит не только от рациона.

Читать полностью » Специалист по ароматерапии Джейн Смит рекомендовала использовать лавровый лист для расслабления сегодня в 14:54
Положила 2 лавровых листа под подушку — теперь просыпаюсь бодрой и отдохнувшей каждое утро

Лавровый лист — это не только ароматная пряность, но и натуральное средство для улучшения качества сна. Узнайте, как его правильно использовать для создания уюта и расслабления.

Читать полностью » Врач Надежда Чернышова: недостаток движения ослабляет суставы и ускоряет их износ сегодня в 14:40
Не знал, что холодец помогает укрепить суставы — вот как я включил его в свой рацион

Правильное питание и физическая активность могут стать основой для здоровья ваших суставов. Узнайте, какие продукты и привычки помогают поддерживать их прочность и эластичность.

Читать полностью » Кофе способствует улучшению выносливости перед тренировкой — Светлана Косарева сегодня в 13:54
Беру кофе перед тренировкой — и вот что происходит с моими мышцами: эффект, который удивляет

Как кофе помогает сохранять мышцы и поддерживать активность на долгие годы. Узнайте, как этот напиток влияет на физическую форму и здоровье.

Читать полностью » Врач Диана Эрикенова: дефицит витамина D может привести к усталости и ломкости костей сегодня в 13:35
Почему я больше не принимаю витамин D без консультации с врачом: что мне рассказал специалист

Усталость, слабость, частые простуды и ломкость ногтей могут быть признаками дефицита витамина D. Узнайте, когда стоит проверить уровень этого витамина в организме.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ирина Пакалова: морковная заправка делает блюда с пшеном ароматными даже без масла
Туризм
Овербукинг не регулируется законом, компенсации пассажирам не положены — Роман Гусаров
Дом
Пластиковые элементы москитных сеток становятся хрупкими на морозе — мастера по установке
Еда
Анна Гребнева: мини-пиццы, канапе и торты без выпечки подойдут для детского праздника
Садоводство
Зонирование ограничило строительство гостиниц на дачах
Наука
Ген SOX9 активнее работал у неандертальцев формируя крупные челюсти — Лонг
Еда
Тёплый лосось в салате формирует нежную ароматную основу — шеф-повара
Красота и здоровье
Дерматолог Мона Гохара напомнила о необходимости SPF круглый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet