Плейлист вроде обычный, но настроение меняется странно резко — исследования объяснили, почему так происходит

Музыка обычно сопровождает нас в дороге, дома, на тренировках и даже во время отдыха. Мы связываем её с эмоциями, но редко задумываемся, отражают ли наши музыкальные вкусы то, как мы чувствуем себя психологически. Новое исследование на крупной выборке близнецов из Швеции показало неожиданно стабильную картину: связь между предпочтениями жанров и уровнем благополучия действительно существует, но сама музыка в этой связи играет меньшую роль, чем кажется.

Что именно изучали исследователи

Учёные хотели понять, зависит ли эмоциональное состояние человека от любимых музыкальных стилей или оба фактора формируются одновременно под действием семейной среды и генетики. Они собрали данные почти девяти тысяч взрослых близнецов, изучили их ответы о субъективном благополучии и сопоставили их с предпочтениями 19 музыкальных жанров — от поп-музыки и госпела до метала, кантри и шведской танцевальной музыки.

Почему были выбраны именно близнецы

Близнецовый метод позволяет разделить влияние среды и наследственности. Однояйцевые близнецы имеют практически идентичные генетические данные и растут в одинаковых условиях. Если среди них один любит определённый музыкальный жанр, а другой — нет, можно проверить, связано ли это различие с самочувствием или же срабатывают скрытые семейные факторы.

Что показали первые результаты

Исследователи заметили небольшие, но устойчивые различия. Те, кто отдавал предпочтение поп-музыке, госпелу или шведской танцевальной музыке, чаще отмечали более высокий уровень спокойствия и контроля над жизнью. С другой стороны, поклонники инди-музыки в среднем сообщали о немного более низком благополучии.

Но когда данные пересчитали с учётом генетики и семейной среды, различия полностью исчезли. Это означает, что сами жанры не определяют эмоциональное состояние — скорее, люди с определёнными особенностями характера и наследственностью склонны выбирать определённые стили музыки.

Сравнение подходов к изучению влияния музыки

Подход Преимущества Ограничения Опросы музыкальных предпочтений Простота, большая выборка Не учитываются генетические и семейные факторы Близнецовые исследования Позволяют отделить среду от наследственности Требуют специфических выборок Генетический анализ (полигенные индексы) Даёт независимую оценку предрасположенности Пока что ограниченная точность

Советы шаг за шагом: как использовать музыку для улучшения самочувствия

Подбирать плейлисты по ситуации — спокойные композиции для расслабления, ритмичные для работы и тренировок. Использовать приложения с готовыми подборками — сервисы медитации, музыкальные платформы. Пробовать новые жанры: расширение музыкального кругозора помогает эмоциональной регуляции. Прислушиваться к телесным ощущениям: если музыка вызывает напряжение, лучше переключиться. Включать музыку в ритуалы отдыха — СПА-процедуры, тёплый душ, вечерние прогулки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слушать музыку только фоном → она перестаёт влиять на настроение → выделить отдельные моменты дня для намеренного прослушивания. Выбирать слишком громкие треки → ухудшение сна и концентрации → использовать ночные плейлисты и таймеры в приложениях. Опираться только на музыку для улучшения состояния → эмоциональная усталость остаётся → сочетать музыкальную терапию с отдыхом, витаминами группы B, занятиями спортом.

А что если музыка не улучшает настроение?

Иногда музыка перестаёт давать эффект, если человек переживает стресс, выгорание или недосып. В таких случаях важно уделить внимание сну, физическому восстановлению и снижению нагрузки — после этого музыкальные впечатления возвращают эмоциональную насыщенность.

Плюсы и минусы музыкального воздействия

Плюсы Минусы Доступно каждому Не универсальна для всех ситуаций Помогает регулировать эмоции Эффект зависит от общего состояния Подходит для спорта, отдыха, концентрации Может вызывать усталость при избыточном прослушивании Повышает мотивацию Требует осознанного выбора Не имеет побочных эффектов Не заменяет полноценную терапию

FAQ

Как выбрать музыку для расслабления?

Подойдут жанры с мягкой динамикой — эмбиент, классика, соул, мягкий поп. Можно ориентироваться на готовые релакс-плейлисты.

Что лучше слушать для концентрации?

Инструментальные треки, лоу-фай, джаз без вокала — такие стили уменьшают отвлекающие факторы.

Музыка может ухудшить самочувствие?

Да, если она слишком громкая или напоминает о негативных событиях. Важно отслеживать реакции и корректировать выбор.

Мифы и правда

Миф: жанр определяет уровень счастья.

Правда: влияют в основном генетические и семейные факторы. Миф: метал и рок вредят психике.

Правда: исследования не подтверждают прямой связи. Миф: только классическая музыка улучшает настроение.

Правда: важнее индивидуальная реакция.

2 интересных факта

Музыкальная "всеядность" не гарантирует высокого благополучия, хотя расширяет эмоциональный опыт. Полигенные индексы помогают оценить предрасположенность к эмоциональной устойчивости.

