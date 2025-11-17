Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пол Маккартни
Пол Маккартни
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:53

Индустрия на грани: новый трек Маккартни намекает, во что превратится музыка

Пол Маккартни присоединился к акции британских артистов против использования музыки в обучении ИИ — The Guardian

Новый трек Пола Маккартни неожиданно стал не просто музыкальным жестом, а частью масштабного протеста британских артистов против неконтролируемого внедрения технологий искусственного интеллекта в творческую сферу. Музыкант, чьи песни в разное время определяли звучание нескольких поколений, присоединился к коллективной акции и добавил свою работу к необычному немому альбому "Is This What We Want?". Этот релиз стал формой публичного несогласия с предложенными властями поправками в законодательство об авторском праве, которые позволяют разработчикам ИИ свободно использовать музыку для обучения моделей.

Почему музыканты вышли против ИИ

Ситуация, вокруг которой разгорелся спор, связана с планами правительства Великобритании упростить доступ к творческим материалам для тренировки алгоритмов. Авторы считают, что такие шаги фактически размывают понятие авторства и создают условия, при которых произведения могут использоваться без компенсации и контроля. Именно поэтому в феврале 2025 года группа звёзд британской и мировой сцены, включая Кейт Буш, The Clash, Ханса Циммера, Дэймона Албарна и Сэма Фендера, выпустила необычную пластинку, большую часть которой составляет тишина, шум плёнки и фрагменты механических звуков.

Добавление в неё трека Пола Маккартни усилило внимание к проекту. Его запись длится 2 минуты 45 секунд, а первые 55 секунд слушатель слышит монотонное шипение киноплёнки. Затем следуют 15 секунд прерывистого стука, а оставшаяся часть снова заполнена шумом. Именно в этой минималистичной форме авторы увидели способ выразить своё отношение к ситуации: если искусственный интеллект может свободно использовать любой музыкальный контент, то и сам контент может превратиться в простой шум.

Что представляет собой альбом

Проект получил название "Is This What We Want?" — вопрос, адресованный всем участникам рынка: слушателям, артистам, индустрии и государству. Работа выходит ограниченным тиражом на виниле, а релиз запланирован на 8 декабря 2025 года. Пластинка оформлена как арт-объект, подчёркивающий коллективное заявление музыкантов о том, что творческий труд требует уважения, а авторы должны самостоятельно определять судьбу своих произведений.

А что если технологии всё же изменят рынок?

Даже сами артисты признают: полностью остановить развитие ИИ невозможно. Однако они считают, что инновации должны быть встроены в понятные правила, а авторы — защищены. При разумном подходе искусственный интеллект может стать не угрозой, а дополнительным инструментом: формировать аранжировки, улучшать качество записи или работать как интеллектуальный эквалайзер в домашних аудиосистемах.

Плюсы и минусы использования ИИ в музыке

Плюсы Минусы
Ускорение производства контента Риски злоупотребления чужими треками
Новые творческие возможности Потеря контроля авторов
Экономия времени в студии Сложности регулирования
Технологическая доступность Этические споры
Поддержка начинающих музыкантов Снижение уникальности звучания

FAQ

Как выбрать легальный музыкальный сервис?
Ориентируйтесь на платформы, которые предоставляют информацию о лицензиях и выплатах авторам.

Сколько стоит выпуск винилового релиза?
Цена зависит от тиража, мастеринг-услуг и оформления, но обычно начинается от нескольких сотен долларов за партию.

Что лучше для музыканта — цифровой формат или винил?
Цифровой формат обеспечивает охват, а винил — престиж и collectible-ценность; многие артисты используют оба направления.

Мифы и правда

Миф: "ИИ полностью заменит музыкантов".
Правда: ИИ может генерировать музыку, но не обладает опытом, эмоциями и уникальным творческим почерком.

Миф: "Использование ИИ всегда незаконно".
Правда: легальные модели обучаются на лицензированных датасетах.

Миф: "Музыкантам не нужно защищать свои произведения".
Правда: в цифровую эпоху защита авторства важнее, чем когда-либо.

Интересные факты

  1. Музыканты уже использовали тишину как художественный приём: самый известный пример — композиция "4'33" Джона Кейджа.

  2. Винил снова стал популярным: продажи пластинок растут каждый год.

  3. Протестные альбомы в истории музыки нередко становились важными культурными символами — как во времена хиппи, так и сегодня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морган Фриман в 88 лет сохраняет активность через спорт и работу в кино — AARP сегодня в 3:53
Как оставаться бодрым даже после 80: привычки легенды Голливуда, о которых мало кто знает

Морган Фриман в 88 лет делится секретами бодрости и активного старения, продолжает сниматься и поддерживать здоровье через спорт и движение.

Читать полностью » Эмма Стоун признана самой красивой актрисой по методу сегодня в 2:59
Секрет идеального лица раскрыт: почему Эмма Стоун выглядит как произведение искусства

Новое исследование определило Эмму Стоун как обладательницу почти идеальных черт лица, используя уникальный метод оценки красоты.

Читать полностью » Белла Хадид опубликовала реплику о хроническом течении болезни Лайма и рассказала о постоянных симптомах — соцсети сегодня в 1:54
Белла Хадид снова ломает глянец: хроника борьбы, которую мир предпочитает не замечать

Белла Хадид откровенно рассказала, как болезнь Лайма влияет на её жизнь, и поделилась тем, что чувствует человек, которому приходится жить с хроническим состоянием.

Читать полностью » Джастин Бибер получил ушиб ребер и бедра при падении с электрического скейтборда — Twitch сегодня в 0:51
Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума

Джастин Бибер получил серьезную травму на электрическом скейтборде, но готовится к своему первому выступлению на Coachella.

Читать полностью » Sony Pictures анонсировала фильм о коллекционных фигурках Labubu — The Hollywood Reporter 14.11.2025 в 23:59
Labubu покоряет не только коллекционеров: как игрушка превращается в кинопроект

Sony Pictures анонсировала фильм о культовой игрушке Labubu, но пока держит в секрете детали проекта и формат ленты.

Читать полностью » Рубин на серьгах Кейт Миддлтон связали с рождением принца Джорджа — Page Six 14.11.2025 в 22:58
Серьги, которые говорят больше слов: скрытая символика Кейт Миддлтон

Тонкий жест Кейт Миддлтон на службе оказался спрятан в небольшом украшении. Журналисты выяснили, что серьги с рубином были выбраны не случайно и несут особый смысл.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала о двухлетней подготовке тура The Eras — данные из нового документального сериала 14.11.2025 в 21:52
Тейлор Свифт рассказала, как зародился тур, который переписал правила поп-сцены

Тейлор Свифт раскрыла, как родилась идея грандиозного тура "The Eras" и что сделало его особенным для тысяч поклонников.

Читать полностью » Кейт Миддлтон организует благотворительный концерт с участием Кейт Уинслет и Дэна Смита — Кенсингтонский дворец 14.11.2025 в 20:53
Кейт Миддлтон на одной сцене с будущими легендами: вечер, который нельзя пропустить

Кейт Миддлтон проведёт пятый благотворительный концерт, объединяющий звёзд и молодых исполнителей, чтобы подарить музыку и поддержку нуждающимся.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Медбол сделал домашние тренировки эффективнее — фитнес-инструктор Эрин Курдила
Наука
Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон
Дом
Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке
Авто и мото
Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты
Дом
В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий
Питомцы
Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики
Туризм
Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу
Спорт и фитнес
Тренер Лера Буры: сведение и разведение лопаток укрепляют спину и раскрывают грудную клетку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet