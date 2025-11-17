Индустрия на грани: новый трек Маккартни намекает, во что превратится музыка
Новый трек Пола Маккартни неожиданно стал не просто музыкальным жестом, а частью масштабного протеста британских артистов против неконтролируемого внедрения технологий искусственного интеллекта в творческую сферу. Музыкант, чьи песни в разное время определяли звучание нескольких поколений, присоединился к коллективной акции и добавил свою работу к необычному немому альбому "Is This What We Want?". Этот релиз стал формой публичного несогласия с предложенными властями поправками в законодательство об авторском праве, которые позволяют разработчикам ИИ свободно использовать музыку для обучения моделей.
Почему музыканты вышли против ИИ
Ситуация, вокруг которой разгорелся спор, связана с планами правительства Великобритании упростить доступ к творческим материалам для тренировки алгоритмов. Авторы считают, что такие шаги фактически размывают понятие авторства и создают условия, при которых произведения могут использоваться без компенсации и контроля. Именно поэтому в феврале 2025 года группа звёзд британской и мировой сцены, включая Кейт Буш, The Clash, Ханса Циммера, Дэймона Албарна и Сэма Фендера, выпустила необычную пластинку, большую часть которой составляет тишина, шум плёнки и фрагменты механических звуков.
Добавление в неё трека Пола Маккартни усилило внимание к проекту. Его запись длится 2 минуты 45 секунд, а первые 55 секунд слушатель слышит монотонное шипение киноплёнки. Затем следуют 15 секунд прерывистого стука, а оставшаяся часть снова заполнена шумом. Именно в этой минималистичной форме авторы увидели способ выразить своё отношение к ситуации: если искусственный интеллект может свободно использовать любой музыкальный контент, то и сам контент может превратиться в простой шум.
Что представляет собой альбом
Проект получил название "Is This What We Want?" — вопрос, адресованный всем участникам рынка: слушателям, артистам, индустрии и государству. Работа выходит ограниченным тиражом на виниле, а релиз запланирован на 8 декабря 2025 года. Пластинка оформлена как арт-объект, подчёркивающий коллективное заявление музыкантов о том, что творческий труд требует уважения, а авторы должны самостоятельно определять судьбу своих произведений.
А что если технологии всё же изменят рынок?
Даже сами артисты признают: полностью остановить развитие ИИ невозможно. Однако они считают, что инновации должны быть встроены в понятные правила, а авторы — защищены. При разумном подходе искусственный интеллект может стать не угрозой, а дополнительным инструментом: формировать аранжировки, улучшать качество записи или работать как интеллектуальный эквалайзер в домашних аудиосистемах.
Плюсы и минусы использования ИИ в музыке
|Плюсы
|Минусы
|Ускорение производства контента
|Риски злоупотребления чужими треками
|Новые творческие возможности
|Потеря контроля авторов
|Экономия времени в студии
|Сложности регулирования
|Технологическая доступность
|Этические споры
|Поддержка начинающих музыкантов
|Снижение уникальности звучания
FAQ
Как выбрать легальный музыкальный сервис?
Ориентируйтесь на платформы, которые предоставляют информацию о лицензиях и выплатах авторам.
Сколько стоит выпуск винилового релиза?
Цена зависит от тиража, мастеринг-услуг и оформления, но обычно начинается от нескольких сотен долларов за партию.
Что лучше для музыканта — цифровой формат или винил?
Цифровой формат обеспечивает охват, а винил — престиж и collectible-ценность; многие артисты используют оба направления.
Мифы и правда
Миф: "ИИ полностью заменит музыкантов".
Правда: ИИ может генерировать музыку, но не обладает опытом, эмоциями и уникальным творческим почерком.
Миф: "Использование ИИ всегда незаконно".
Правда: легальные модели обучаются на лицензированных датасетах.
Миф: "Музыкантам не нужно защищать свои произведения".
Правда: в цифровую эпоху защита авторства важнее, чем когда-либо.
Интересные факты
-
Музыканты уже использовали тишину как художественный приём: самый известный пример — композиция "4'33" Джона Кейджа.
-
Винил снова стал популярным: продажи пластинок растут каждый год.
-
Протестные альбомы в истории музыки нередко становились важными культурными символами — как во времена хиппи, так и сегодня.
