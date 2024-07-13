Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что употребление любых грибов может снижать риск развития рака. Это было установлено в результате анализа 19 научных работ, согласно которым ежедневное потребление 18 граммов грибов уменьшает вероятность онкологических заболеваний на 45%.

Однако, в 11 исследованиях был также учтен здоровый образ жизни участников, что могло повлиять на результаты.

Отдельно, исследование из Индии и Бельгии указывает на пять наиболее полезных видов грибов — шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке, содержащие антиоксиданты и витамины, которые защищают ДНК от свободных радикалов.

Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (public domain)