Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грибы
Грибы
© flickr. com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 13:02

Яркие шляпки в саду пугают дачников — но чаще всего они приносят пользу

Яркие шляпки под яблоней могут выглядеть тревожно, особенно если раньше их на участке не было. Однако появление грибов в саду далеко не всегда означает проблему. Чаще всего это естественный процесс, связанный с жизнью почвы и деревьев. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на ландшафтного консультанта, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института лесоведения РАН Андрея Лысикова.

Грибы — часть невидимой экосистемы

По словам специалиста, грибы присутствуют на любом участке постоянно, просто большинство из них остаются незаметными. В почве обитают микромицеты — микроскопические формы, которые невозможно увидеть без специальных приборов. А вот макромицеты образуют крупные плодовые тела, именно они появляются на поверхности и привлекают внимание садоводов.

"Есть микромицеты, грибы, которые не видны невооруженным глазом. Есть макромицеты, которые образуют большие, крупные плодовые тела, их садоводы могут увидеть на огородах под деревьями", — отметил Лысиков.

В большинстве случаев такие грибы не представляют угрозы. Они выполняют важную функцию — разлагают органические остатки, перерабатывая опавшие листья, ветви и другие элементы растительного мусора. Благодаря этому почва сохраняет плодородие и биологическую активность.

Когда стоит насторожиться

Тревогу должны вызывать не сами грибы, а условия, при которых они активно появляются. Паразитические виды способны селиться на ослабленных деревьях и постепенно их разрушать. Классический пример — опёнок, который может развиваться на больных или повреждённых стволах.

"Когда такие грибы появляются, значит, что-то неблагоприятное в саду. Что-то с поливом, часто "переливается" сад, слишком влажная почва, благоприятная для развития грибов", — подчеркнул эксперт.

Избыточный полив, застой воды и переувлажнённая почва создают благоприятную среду для грибных инфекций. Кроме того, загущённые посадки ухудшают проветривание и повышают влажность, что также способствует развитию патогенов.

Как снизить риски для сада

Специалист отмечает, что участок должен быть хорошо освещён и продуваем ветром. Своевременная обрезка, прореживание кроны и разумный режим полива помогают поддерживать баланс. В большинстве ситуаций достаточно просто удалить появившиеся плодовые тела — срезать или аккуратно собрать их.

"В большинстве случаев ничего страшного в этом нет, грибы просто собирают, срезают, они на будущий год могут не проявиться и могут много лет не проявляться. Грибы существуют всегда и везде, в любом саду их очень много, их роль достаточно велика. В природе они перерабатывают мёртвое органическое вещество. Если бы грибы не существовали, планета вся покрылась бы неотмирающими остатками", — пояснил эксперт.

Таким образом, грибы под яблоней — это чаще индикатор состояния почвы, а не прямой признак угрозы. Они участвуют в естественных процессах разложения и поддерживают круговорот веществ. Насторожиться стоит лишь при признаках ослабления деревьев или систематическом переувлажнении.

Грамотный уход за участком и внимательное наблюдение за растениями позволяют сохранить баланс. В большинстве случаев красивые шляпки — это всего лишь напоминание о том, что сад живёт собственной, сложной и устойчивой жизнью.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Монстера переросла старый горшок — корни полезли наружу и дали чёткий сигнал 17.02.2026 в 14:12

Приобретая монстеру, важно знать, как правильно выбрать горшок для её роста. Узнайте секреты успешной пересадки и ухода.

Читать полностью » Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила 17.02.2026 в 4:24

Розмарин и базилик могут показаться идеальной парой, но на деле их совместное выращивание несёт риски и трудности.

Читать полностью » Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике 16.02.2026 в 17:39

Процесс закаливания сеянцев становится залогом их успешной адаптации к открытой среде и природным условиям.

Читать полностью » Листья желтеют, а земля мокрая — одна ошибка превращает уход в 16.02.2026 в 13:21

Сигналы тревоги от комнатных растений: как распознать, что им требуется помощь, и вернуть к жизни.

Читать полностью » Почва не пропускает воду за секунды — растение начинает медленно погибать 16.02.2026 в 3:34

Неподходящая почва может незаметно разрушать корни комнатных растений, провоцируя их увядание без видимых причин.

Читать полностью » Перед посадкой держу семена в тёплой воде — результат на грядке заметен сразу 15.02.2026 в 16:03

Замачивание семян — простой способ, который запускает естественные механизмы прорастания и экономит время.

Читать полностью » Листья сохнут с началом отопления — пульверизатор не спасёт: есть способ лучше 15.02.2026 в 10:03

Забыли, как заботиться о своих зеленых любимцах в сезон отопления? Узнайте простые, но эффективные методы.

Читать полностью » Добавляю кожуру ананаса в компост — азалии и гортензии цветут так, что глаз не отвести 15.02.2026 в 4:30

Кожура ананаса, обычно попадающая в мусор, может стать настоящей находкой для вашего сада.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана
Красота и здоровье
Охлаждение по одному шагу: как начать закаливание и не запустить воспаление
Красота и здоровье
Россиян накрыла эпидемия бессонницы: организм больше не терпит эти вечерние привычки
Общество
Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке
Наука
Соотношение пальцев указало на возможную роль эстрогена в эволюции мозга
Красота и здоровье
Стресс, переутомление и зимняя хандра объединяются — 4 сочетания добавок бьют сразу по всем фронтам
Спорт и фитнес
Женский рельеф не рождается в зале: скрытые ловушки сжигают мышцы даже при жёстких тренировках
Недвижимость
Налёт на душевой лейке становится тревожным звоночком: как распознать жёсткость воды за 1 минуту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet