Яркие шляпки в саду пугают дачников — но чаще всего они приносят пользу

Яркие шляпки под яблоней могут выглядеть тревожно, особенно если раньше их на участке не было. Однако появление грибов в саду далеко не всегда означает проблему. Чаще всего это естественный процесс, связанный с жизнью почвы и деревьев. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на ландшафтного консультанта, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института лесоведения РАН Андрея Лысикова.

Грибы — часть невидимой экосистемы

По словам специалиста, грибы присутствуют на любом участке постоянно, просто большинство из них остаются незаметными. В почве обитают микромицеты — микроскопические формы, которые невозможно увидеть без специальных приборов. А вот макромицеты образуют крупные плодовые тела, именно они появляются на поверхности и привлекают внимание садоводов.

"Есть микромицеты, грибы, которые не видны невооруженным глазом. Есть макромицеты, которые образуют большие, крупные плодовые тела, их садоводы могут увидеть на огородах под деревьями", — отметил Лысиков.

В большинстве случаев такие грибы не представляют угрозы. Они выполняют важную функцию — разлагают органические остатки, перерабатывая опавшие листья, ветви и другие элементы растительного мусора. Благодаря этому почва сохраняет плодородие и биологическую активность.

Когда стоит насторожиться

Тревогу должны вызывать не сами грибы, а условия, при которых они активно появляются. Паразитические виды способны селиться на ослабленных деревьях и постепенно их разрушать. Классический пример — опёнок, который может развиваться на больных или повреждённых стволах.

"Когда такие грибы появляются, значит, что-то неблагоприятное в саду. Что-то с поливом, часто "переливается" сад, слишком влажная почва, благоприятная для развития грибов", — подчеркнул эксперт.

Избыточный полив, застой воды и переувлажнённая почва создают благоприятную среду для грибных инфекций. Кроме того, загущённые посадки ухудшают проветривание и повышают влажность, что также способствует развитию патогенов.

Как снизить риски для сада

Специалист отмечает, что участок должен быть хорошо освещён и продуваем ветром. Своевременная обрезка, прореживание кроны и разумный режим полива помогают поддерживать баланс. В большинстве ситуаций достаточно просто удалить появившиеся плодовые тела — срезать или аккуратно собрать их.

"В большинстве случаев ничего страшного в этом нет, грибы просто собирают, срезают, они на будущий год могут не проявиться и могут много лет не проявляться. Грибы существуют всегда и везде, в любом саду их очень много, их роль достаточно велика. В природе они перерабатывают мёртвое органическое вещество. Если бы грибы не существовали, планета вся покрылась бы неотмирающими остатками", — пояснил эксперт.

Таким образом, грибы под яблоней — это чаще индикатор состояния почвы, а не прямой признак угрозы. Они участвуют в естественных процессах разложения и поддерживают круговорот веществ. Насторожиться стоит лишь при признаках ослабления деревьев или систематическом переувлажнении.

Грамотный уход за участком и внимательное наблюдение за растениями позволяют сохранить баланс. В большинстве случаев красивые шляпки — это всего лишь напоминание о том, что сад живёт собственной, сложной и устойчивой жизнью.