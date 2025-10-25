Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний гриб в лесу
Осенний гриб в лесу
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:24

Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Эксперты назвали грибы источником бета-глюканов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему

Пища — это не просто источник энергии, а фундамент нашего иммунитета. Особенно в сезоны простуд важно поддерживать организм изнутри, и сделать это можно с помощью правильного рациона. Эксперты напоминают: сила защиты зависит не только от витаминов, но и от того, как мы питаемся ежедневно.

"Пища, которую вы едите, — это не просто топливо, она помогает расти и укреплять клетки, которые защищают вас от болезней", — отметил доктор медицинских наук Радж Дасгупта.

Он объясняет, что если организм не получает нужных питательных веществ, защитные клетки теряют активность и хуже справляются с вирусами и бактериями. Поэтому важно понимать, как конкретные продукты влияют на иммунитет. И, вопреки ожиданиям, речь не о цитрусовых.

Как питание связано с иммунитетом

"Наша диета влияет на микробиом кишечника — экосистему бактерий, которые живут в нашем кишечнике", — пояснила доктор медицинских наук Линда Янси.

По её словам, здоровый микробиом помогает синтезировать витамины, поддерживать кишечник и улучшать усвоение питательных веществ. Именно кишечник играет ведущую роль в иммунной защите: от его состояния зависит реакция организма на внешние угрозы.

"Существуют продукты, такие как обработанные, которые вызывают воспаление, ослабляют иммунитет и повышают риск инфекций", — подчеркнула доктор Севилья.

Рацион, богатый свежими овощами, белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, помогает иммунной системе работать слаженно. Один из самых ценных ингредиентов такого меню — грибы.

Почему грибы — суперфуд для иммунной системы

"Грибы полезны как часть сбалансированной диеты, которая поддерживает здоровье всего организма, включая иммунную систему", — добавила доктор Янси.

Грибы уникальны тем, что они одновременно питают кишечный микробиом и снабжают организм антиоксидантами. Среди их активных веществ — бета-глюканы, особые волокна, которые действуют как тренировка для клеток иммунитета.

"Они помогают организму быстрее выявлять злоумышленников и реагировать более эффективно", — отметил доктор Дасгупта.

Кроме того, грибы богаты селеном и эрготионеином — антиоксидантами, защищающими иммунные клетки от разрушения. Исследования показывают, что соединения терпенола, содержащиеся в грибах, обладают антибактериальными свойствами. Особенно богаты активными компонентами шиитаке и маитаке.

Доктор Дасгупта уточняет: эти виды не являются "чудодейственными", но дают организму "устойчивое усиление" — мягкую, но эффективную поддержку иммунитета.

Советы шаг за шагом: как употреблять грибы правильно

  1. Выбирайте свежие грибы. Поверхность должна быть упругой, без тёмных пятен.
  2. Храните в холодильнике. Лучше в бумажном пакете, чтобы избежать излишней влажности.
  3. Готовьте с умом.

"Самый здоровый способ наслаждаться грибами — не топить их в тяжелых соусах или жарить", — объяснил доктор философии Крис Мор.
Он советует легкое обжаривание или запекание, чтобы сохранить питательные вещества.

  1. Используйте полезные масла. Например, оливковое масло холодного отжима.
  2. Добавляйте специи. Чеснок, тимьян и черный перец усиливают вкус и антиоксидантные свойства.

Доктор Мор делится практичным лайфхаком:

"Мне нравится обжаривать грибы с чесноком и оливковым маслом. Они простые, вкусные и идеально подходят в качестве гарнира", — добавил он.

Он также рекомендует включать грибы в утренние блюда — например, добавлять их в омлет для дополнительной порции белка и клетчатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить грибы в большом количестве масла.
    Последствие: лишние калории и потеря пользы.
    Альтернатива: запекание на противне при высокой температуре.
  • Ошибка: хранить грибы в пластике.
    Последствие: появляется слизь и неприятный запах.
    Альтернатива: бумажный пакет или контейнер с отверстиями.
  • Ошибка: добавлять грибы в рацион редко.
    Последствие: упущена возможность естественной поддержки иммунитета.
    Альтернатива: использовать их 2-3 раза в неделю в разных блюдах — от салатов до пасты.

А что если не любите грибы?

Если вкус грибов не по душе, аналогичное действие оказывают другие продукты, богатые бета-глюканами: овсянка, ячмень, морские водоросли. Для антиоксидантной поддержки можно добавить орехи, ягоды и зелёный чай. А витамин D, которым грибы славятся, легко получить из лосося или тунца.

Плюсы и минусы грибов

Плюсы

Минусы

Поддерживают иммунитет

Могут вызывать аллергию у чувствительных людей

Богаты антиоксидантами

Требуют правильного хранения

Низкокалорийны

Не всем нравится вкус

Универсальны в кулинарии

Некоторые виды труднодоступны

Содержат редкий эрготионеин

При жарке теряют часть пользы

FAQ

Как часто нужно есть грибы для укрепления иммунитета?
Достаточно 2-3 раз в неделю. Включайте их в гарниры, супы или омлеты.

Можно ли есть сырые грибы?
Большинство — нет. Термическая обработка делает их безопасными и улучшает усвояемость питательных веществ.

Какие грибы самые полезные?
Шиитаке, маитаке и вешенки — лидеры по содержанию активных веществ, стимулирующих иммунную систему.

Стоит ли принимать добавки с экстрактом грибов?
Если рацион разнообразный, в них нет необходимости. Добавки могут быть полезны при дефиците витамина D, но только после консультации с врачом.

Мифы и правда

Миф: только цитрусовые укрепляют иммунитет.
Правда: витамины и антиоксиданты содержатся во множестве продуктов, включая грибы.

Миф: чем больше витаминов — тем лучше.
Правда: избыток добавок может нарушить баланс питательных веществ.

Миф: иммунитет можно "повысить" за пару дней.
Правда: укрепление — это долгосрочный процесс, зависящий от питания, сна и стресса.

