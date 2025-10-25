Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Пища — это не просто источник энергии, а фундамент нашего иммунитета. Особенно в сезоны простуд важно поддерживать организм изнутри, и сделать это можно с помощью правильного рациона. Эксперты напоминают: сила защиты зависит не только от витаминов, но и от того, как мы питаемся ежедневно.

"Пища, которую вы едите, — это не просто топливо, она помогает расти и укреплять клетки, которые защищают вас от болезней", — отметил доктор медицинских наук Радж Дасгупта.

Он объясняет, что если организм не получает нужных питательных веществ, защитные клетки теряют активность и хуже справляются с вирусами и бактериями. Поэтому важно понимать, как конкретные продукты влияют на иммунитет. И, вопреки ожиданиям, речь не о цитрусовых.

Как питание связано с иммунитетом

"Наша диета влияет на микробиом кишечника — экосистему бактерий, которые живут в нашем кишечнике", — пояснила доктор медицинских наук Линда Янси.

По её словам, здоровый микробиом помогает синтезировать витамины, поддерживать кишечник и улучшать усвоение питательных веществ. Именно кишечник играет ведущую роль в иммунной защите: от его состояния зависит реакция организма на внешние угрозы.

"Существуют продукты, такие как обработанные, которые вызывают воспаление, ослабляют иммунитет и повышают риск инфекций", — подчеркнула доктор Севилья.

Рацион, богатый свежими овощами, белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, помогает иммунной системе работать слаженно. Один из самых ценных ингредиентов такого меню — грибы.

Почему грибы — суперфуд для иммунной системы

"Грибы полезны как часть сбалансированной диеты, которая поддерживает здоровье всего организма, включая иммунную систему", — добавила доктор Янси.

Грибы уникальны тем, что они одновременно питают кишечный микробиом и снабжают организм антиоксидантами. Среди их активных веществ — бета-глюканы, особые волокна, которые действуют как тренировка для клеток иммунитета.

"Они помогают организму быстрее выявлять злоумышленников и реагировать более эффективно", — отметил доктор Дасгупта.

Кроме того, грибы богаты селеном и эрготионеином — антиоксидантами, защищающими иммунные клетки от разрушения. Исследования показывают, что соединения терпенола, содержащиеся в грибах, обладают антибактериальными свойствами. Особенно богаты активными компонентами шиитаке и маитаке.

Доктор Дасгупта уточняет: эти виды не являются "чудодейственными", но дают организму "устойчивое усиление" — мягкую, но эффективную поддержку иммунитета.

Советы шаг за шагом: как употреблять грибы правильно

Выбирайте свежие грибы. Поверхность должна быть упругой, без тёмных пятен. Храните в холодильнике. Лучше в бумажном пакете, чтобы избежать излишней влажности. Готовьте с умом.

"Самый здоровый способ наслаждаться грибами — не топить их в тяжелых соусах или жарить", — объяснил доктор философии Крис Мор.

Он советует легкое обжаривание или запекание, чтобы сохранить питательные вещества.

Используйте полезные масла. Например, оливковое масло холодного отжима. Добавляйте специи. Чеснок, тимьян и черный перец усиливают вкус и антиоксидантные свойства.

Доктор Мор делится практичным лайфхаком:

"Мне нравится обжаривать грибы с чесноком и оливковым маслом. Они простые, вкусные и идеально подходят в качестве гарнира", — добавил он.

Он также рекомендует включать грибы в утренние блюда — например, добавлять их в омлет для дополнительной порции белка и клетчатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить грибы в большом количестве масла.

Последствие: лишние калории и потеря пользы.

Альтернатива: запекание на противне при высокой температуре.

жарить грибы в большом количестве масла. лишние калории и потеря пользы. запекание на противне при высокой температуре. Ошибка: хранить грибы в пластике.

Последствие: появляется слизь и неприятный запах.

Альтернатива: бумажный пакет или контейнер с отверстиями.

хранить грибы в пластике. появляется слизь и неприятный запах. бумажный пакет или контейнер с отверстиями. Ошибка: добавлять грибы в рацион редко.

Последствие: упущена возможность естественной поддержки иммунитета.

Альтернатива: использовать их 2-3 раза в неделю в разных блюдах — от салатов до пасты.

А что если не любите грибы?

Если вкус грибов не по душе, аналогичное действие оказывают другие продукты, богатые бета-глюканами: овсянка, ячмень, морские водоросли. Для антиоксидантной поддержки можно добавить орехи, ягоды и зелёный чай. А витамин D, которым грибы славятся, легко получить из лосося или тунца.

Плюсы и минусы грибов

Плюсы Минусы Поддерживают иммунитет Могут вызывать аллергию у чувствительных людей Богаты антиоксидантами Требуют правильного хранения Низкокалорийны Не всем нравится вкус Универсальны в кулинарии Некоторые виды труднодоступны Содержат редкий эрготионеин При жарке теряют часть пользы

FAQ

Как часто нужно есть грибы для укрепления иммунитета?

Достаточно 2-3 раз в неделю. Включайте их в гарниры, супы или омлеты.

Можно ли есть сырые грибы?

Большинство — нет. Термическая обработка делает их безопасными и улучшает усвояемость питательных веществ.

Какие грибы самые полезные?

Шиитаке, маитаке и вешенки — лидеры по содержанию активных веществ, стимулирующих иммунную систему.

Стоит ли принимать добавки с экстрактом грибов?

Если рацион разнообразный, в них нет необходимости. Добавки могут быть полезны при дефиците витамина D, но только после консультации с врачом.

Мифы и правда

Миф: только цитрусовые укрепляют иммунитет.

Правда: витамины и антиоксиданты содержатся во множестве продуктов, включая грибы.

Миф: чем больше витаминов — тем лучше.

Правда: избыток добавок может нарушить баланс питательных веществ.

Миф: иммунитет можно "повысить" за пару дней.

Правда: укрепление — это долгосрочный процесс, зависящий от питания, сна и стресса.