Гречневые тарталетки с грибным суфле
Гречневые тарталетки с грибным суфле
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:31

Жаль, раньше мучился с тестом: теперь складываю лаваш в формы и заливаю грибами с сыром

Тарталетки с шампиньонами и сыром на лаваше получаются хрустящими — повар

Тарталетки с грибами и сыром — это универсальная горячая закуска, которая одинаково уместна и на праздничном столе, и за уютным домашним ужином. Благодаря использованию тонкого лаваша, готовить её проще простого: не нужно возиться с тестом или выпечкой корзинок. Всего сорок минут — и у вас ароматное, хрустящее, сытное блюдо, которое выглядит празднично и вызывает аппетит с первого взгляда.

Почему это идеальный рецепт

Главная особенность рецепта — лаваш вместо теста. Он превращается в тонкие, хрустящие корзинки, которые отлично держат форму и не требуют долгой выпечки. Начинка из грибов, лука и сыра создаёт гармонию вкусов — сочность, сливочность и лёгкую остринку специй.

Это блюдо можно подать как горячим, так и тёплым. Оно прекрасно сочетается с белым вином, лёгкими салатами и даже бульоном.

Ингредиенты

На 3 порции:

  • Лаваш тонкий — 150 г;

  • Шампиньоны — 200 г;

  • Лук репчатый — 1 шт.;

  • Куриные яйца — 2 шт.;

  • Сливки — 50 мл (или сметана, молоко, йогурт);

  • Твёрдый сыр — 100 г;

  • Растительное масло — 3 ст. ложки;

  • Петрушка (или другая зелень) — 10 г;

  • Соль и чёрный перец — по вкусу.

Калорийность — около 210 ккал на 100 г, что делает тарталетки сытными, но не тяжёлыми.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка ингредиентов.
    Выберите свежий лаваш без трещин и пятен. Грибы должны быть упругими, без скользкой поверхности. Несколько мелких шампиньонов оставьте для украшения.

  2. Обжарка лука.
    Нарежьте лук мелко и обжарьте на 2 ст. ложках масла до золотистости.

  3. Приготовление грибов.
    Нарежьте шампиньоны и добавьте их к луку. Готовьте, пока не испарится жидкость, затем посолите и поперчите. Остудите.

  4. Подготовка формочек.
    Используйте формы для кексов. Измерьте их глубину и диаметр, сложите значения — получится нужный диаметр для кружков из лаваша. Вырежьте 6 лепёшек и аккуратно уложите их в формы, формируя "корзиночки".

  5. Приготовление заливки.
    Взбейте яйца с сливками, добавьте мелко натёртый сыр и перемешайте до однородной массы.

  6. Сборка тарталеток.
    Разложите грибную начинку по формам, затем залейте яично-сливочной смесью.

  7. Выпечка.
    Запекайте в духовке при 180°C в течение 15-20 минут, пока края не подрумянятся, а начинка не схватится.

  8. Украшение.
    Обжарьте мелкие грибы для декора. Когда тарталетки немного остынут, украсьте их зеленью и грибочками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пересушенный лаваш.
    Последствие: ломается при формировании корзинок.
    Альтернатива: слегка сбрызните водой и накройте полотенцем на 2 минуты.

  • Ошибка: жидкая заливка.
    Последствие: начинка не схватывается.
    Альтернатива: добавьте немного больше сыра или уменьшите количество сливок.

  • Ошибка: невысушенные грибы.
    Последствие: начинка становится водянистой.
    Альтернатива: обжаривайте грибы до полного испарения жидкости.

А что если…

Хотите сделать блюдо более сытным? Добавьте немного ветчины, курицы или бекона. Любите острые вкусы? Положите щепотку мускатного ореха или немного чеснока. Для вегетарианской версии можно заменить сливки на растительные и использовать тофу вместо сыра.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Не хранится дольше суток
Лёгкое и доступное блюдо Требует аккуратности при формировании корзинок
Эффектная подача Нужны формы для выпечки
Можно варьировать начинку Лаваш быстро сохнет

FAQ

Можно ли сделать заранее?
Да, но лучше запечь перед самой подачей — тогда корзинки останутся хрустящими.

Какой сыр выбрать?
Любой хорошо плавящийся — "Гауда", "Российский", "Маасдам".

Можно ли заменить сливки?
Да, сметаной или молоком — структура получится чуть менее нежной, но вкус сохранится.

Мифы и правда

Миф: тарталетки нужно делать из песочного теста.
Правда: лаваш отлично заменяет тесто — быстрее, легче и не уступает по вкусу.

Миф: грибы делают блюдо тяжёлым.
Правда: шампиньоны легко усваиваются и содержат мало жира.

Миф: закуска быстро остывает.
Правда: тарталетки вкусны и в горячем, и в тёплом виде.

Исторический контекст

Тарталетки пришли в русскую кухню из Франции в XIX веке. Первоначально их готовили из слоёного теста с мясом и овощами. Современные хозяйки адаптировали рецепт под реалии: теперь корзинки делают из лаваша, что делает блюдо быстрым и экономичным, но всё таким же нарядным.

Интересные факты

Тарталетки стали популярны благодаря фуршетам — они идеально подходят для подачи "на один укус".

Грибы содержат натуральный глутамат, усиливающий вкус блюда.

Лаваш после запекания сохраняет форму даже при повторном разогреве.

