Екатеринбург - город, в котором звучит гитара Высоцкого: прогулка по местам памяти
Если вы любите творчество Владимира Высоцкого, то Екатеринбург способен удивить вас не меньше, чем Москва или Таганка. Несмотря на то, что сам поэт бывал здесь всего дважды — в 1962 году, во время гастролей театра, — его имя прочно вписано в культурную жизнь города. Здесь сохранили память о нём с искренней любовью, а атмосфера уральской столицы делает это место особенно подходящим для встречи с наследием артиста.
История: как Екатеринбург стал городом Высоцкого
Имя Владимира Семёновича появилось в центре города не случайно. В 2011 году здесь открылся бизнес-центр "Высоцкий" - один из самых высоких небоскрёбов России.
Событие приурочили к премьере фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Башню официально открыл Никита Высоцкий, сын поэта, а семья разрешила зданию носить их фамилию.
Через год в здании появился музей Владимира Высоцкого, ставший одним из самых популярных культурных объектов Екатеринбурга. Сегодня это не просто экспозиция — это целое пространство, где можно ощутить присутствие артиста, его энергии и духа времени.
Таблица: главные места, связанные с Высоцким в Екатеринбурге
|Место
|Что увидеть
|Особенности
|БЦ "Высоцкий"
|Музей, смотровая площадка, рестораны
|56 этажей, лучший вид на город
|Памятник песням Высоцкого
|Металлическая киноплёнка с цитатами
|Тексты можно менять в зависимости от событий
|Граффити "Владимир Высоцкий"
|Портрет и строка из "Баллады о любви"
|Работа художника NO/BAD_ (Влад Огнев)
|Памятник Высоцкому и Марине Влади
|Скульптурная композиция из бронзы
|Символ вечной любви и творческого союза
Советы шаг за шагом: маршрут для поклонников поэта
1. Начните с небоскрёба "Высоцкий"
Адрес: ул. Малышева, 51
Это не просто деловой центр, а культурная достопримечательность. Внутри — офисы, гостиница, апартаменты, смотровая площадка на 52 этаже и рестораны с панорамными окнами.
На площадке перед зданием расположен арт-объект "Памятник песням Высоцкого" - металлическая катушка с киноплёнкой, на которой выгравированы строки его песен.
"Я дышу, и значит — я люблю. Я люблю, и значит — я живу". — строка из "Баллады о любви".
Эти слова стали своеобразным символом неугасающего интереса к творчеству поэта.
2. Зайдите в музей Владимира Высоцкого
Музей расположен на 2-3 этажах того же здания.
Экспозиция впечатляет масштабом и подлинностью — здесь собраны фотографии, письма, награды, сценические костюмы, гримёрный столик с Таганки и даже личные вещи Марины Влади, последней супруги артиста.
Главная гордость музея — автограф стихотворения "И снова лёд, и сверху…", написанного Высоцким 11 июня 1980 года в Париже.
Это подлинник, признанный культурной ценностью России. Экспонат приобрёл создатель музея А. Гавриловский на аукционе в Париже в 2015 году.
Музей открыт с вторника по воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей.
Каждый последний четверг месяца - день открытых дверей, вход свободный.
Фотографировать и снимать можно без ограничений — редкий случай для музея такого уровня.
3. Полюбуйтесь панорамой Екатеринбурга
На 52 этаже находится смотровая площадка, откуда открывается лучший вид на весь город и Уральские горы.
Особенно красиво здесь на закате — город подсвечивается огнями, а вдали виднеется Исеть.
Зимой панорама напоминает снежную карту, летом — зелёное море крыш и парков.
4. Найдите граффити и памятник поэту
Недалеко от бизнес-центра можно увидеть граффити "Владимир Высоцкий", созданное в 2017 году художником Владом Огнёвым (NO/BAD_). Портрет исполнен в узнаваемой манере, а рядом — цитата из "Баллады о любви".
Чуть дальше, рядом с гостиницей "Большой Урал", установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади.
Бронзовые фигуры изображают поэта с гитарой и его жену. Пропорции реалистичны — кажется, что они оживут и споют. Скульптура установлена в 2006 году и стала символом любви, искусства и вечной связи двух людей, разделённых расстоянием и временем.
Плюсы и минусы маршрута по местам Высоцкого
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные подлинные экспонаты
|Иногда бывают очереди в музей
|Возможность совместить культуру и отдых
|Платный вход на смотровую площадку
|Центр города, всё рядом
|Небольшое время работы музея
|Атмосфера живого контакта с историей
|Не всегда доступны все выставки
|Отличные виды и фотолокации
|На открытой площадке зимой холодно
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько времени нужно на посещение музея?
Минимум 1-1,5 часа, но многие проводят там до трёх часов, изучая коллекцию и слушая записи песен.
Можно ли подняться на смотровую площадку без посещения музея?
Да, вход отдельный, но удобно совместить оба объекта — они находятся в одном здании.
Что посмотреть рядом?
ТРЦ "Антей", театр оперы и балета, улица Вайнера и площадь 1905 года — всё в пешей доступности.
Когда лучше приезжать?
В тёплое время года, чтобы насладиться видом с высоты и не мёрзнуть на улице у памятников.
