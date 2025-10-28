Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 8:46

Екатеринбург - город, в котором звучит гитара Высоцкого: прогулка по местам памяти

Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге: экспозиция, адрес и часы работы

Если вы любите творчество Владимира Высоцкого, то Екатеринбург способен удивить вас не меньше, чем Москва или Таганка. Несмотря на то, что сам поэт бывал здесь всего дважды — в 1962 году, во время гастролей театра, — его имя прочно вписано в культурную жизнь города. Здесь сохранили память о нём с искренней любовью, а атмосфера уральской столицы делает это место особенно подходящим для встречи с наследием артиста.

История: как Екатеринбург стал городом Высоцкого

Имя Владимира Семёновича появилось в центре города не случайно. В 2011 году здесь открылся бизнес-центр "Высоцкий" - один из самых высоких небоскрёбов России.
Событие приурочили к премьере фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Башню официально открыл Никита Высоцкий, сын поэта, а семья разрешила зданию носить их фамилию.

Через год в здании появился музей Владимира Высоцкого, ставший одним из самых популярных культурных объектов Екатеринбурга. Сегодня это не просто экспозиция — это целое пространство, где можно ощутить присутствие артиста, его энергии и духа времени.

Таблица: главные места, связанные с Высоцким в Екатеринбурге

Место Что увидеть Особенности
БЦ "Высоцкий" Музей, смотровая площадка, рестораны 56 этажей, лучший вид на город
Памятник песням Высоцкого Металлическая киноплёнка с цитатами Тексты можно менять в зависимости от событий
Граффити "Владимир Высоцкий" Портрет и строка из "Баллады о любви" Работа художника NO/BAD_ (Влад Огнев)
Памятник Высоцкому и Марине Влади Скульптурная композиция из бронзы Символ вечной любви и творческого союза

Советы шаг за шагом: маршрут для поклонников поэта

1. Начните с небоскрёба "Высоцкий"

Адрес: ул. Малышева, 51
Это не просто деловой центр, а культурная достопримечательность. Внутри — офисы, гостиница, апартаменты, смотровая площадка на 52 этаже и рестораны с панорамными окнами.
На площадке перед зданием расположен арт-объект "Памятник песням Высоцкого" - металлическая катушка с киноплёнкой, на которой выгравированы строки его песен.

"Я дышу, и значит — я люблю. Я люблю, и значит — я живу". — строка из "Баллады о любви".

Эти слова стали своеобразным символом неугасающего интереса к творчеству поэта.

2. Зайдите в музей Владимира Высоцкого

Музей расположен на 2-3 этажах того же здания.
Экспозиция впечатляет масштабом и подлинностью — здесь собраны фотографии, письма, награды, сценические костюмы, гримёрный столик с Таганки и даже личные вещи Марины Влади, последней супруги артиста.

Главная гордость музея — автограф стихотворения "И снова лёд, и сверху…", написанного Высоцким 11 июня 1980 года в Париже.
Это подлинник, признанный культурной ценностью России. Экспонат приобрёл создатель музея А. Гавриловский на аукционе в Париже в 2015 году.

Музей открыт с вторника по воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей.
Каждый последний четверг месяца - день открытых дверей, вход свободный.
Фотографировать и снимать можно без ограничений — редкий случай для музея такого уровня.

3. Полюбуйтесь панорамой Екатеринбурга

На 52 этаже находится смотровая площадка, откуда открывается лучший вид на весь город и Уральские горы.
Особенно красиво здесь на закате — город подсвечивается огнями, а вдали виднеется Исеть.
Зимой панорама напоминает снежную карту, летом — зелёное море крыш и парков.

4. Найдите граффити и памятник поэту

Недалеко от бизнес-центра можно увидеть граффити "Владимир Высоцкий", созданное в 2017 году художником Владом Огнёвым (NO/BAD_). Портрет исполнен в узнаваемой манере, а рядом — цитата из "Баллады о любви".
Чуть дальше, рядом с гостиницей "Большой Урал", установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади.
Бронзовые фигуры изображают поэта с гитарой и его жену. Пропорции реалистичны — кажется, что они оживут и споют. Скульптура установлена в 2006 году и стала символом любви, искусства и вечной связи двух людей, разделённых расстоянием и временем.

Плюсы и минусы маршрута по местам Высоцкого

Плюсы Минусы
Уникальные подлинные экспонаты Иногда бывают очереди в музей
Возможность совместить культуру и отдых Платный вход на смотровую площадку
Центр города, всё рядом Небольшое время работы музея
Атмосфера живого контакта с историей Не всегда доступны все выставки
Отличные виды и фотолокации На открытой площадке зимой холодно

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько времени нужно на посещение музея?
Минимум 1-1,5 часа, но многие проводят там до трёх часов, изучая коллекцию и слушая записи песен.

Можно ли подняться на смотровую площадку без посещения музея?
Да, вход отдельный, но удобно совместить оба объекта — они находятся в одном здании.

Что посмотреть рядом?
ТРЦ "Антей", театр оперы и балета, улица Вайнера и площадь 1905 года — всё в пешей доступности.

Когда лучше приезжать?
В тёплое время года, чтобы насладиться видом с высоты и не мёрзнуть на улице у памятников.

Марсио Франса: проект TAV Brasil изменит транспортную систему страны сегодня в 1:22
Между Рио и Сан-Паулу появится маршрут будущего: поезд превзойдёт самолёт

Бразилия запускает проект скоростного поезда между Рио и Сан-Паулу. Он обещает изменить представление о путешествиях, экономике и будущем страны.

Читать полностью » Специалисты: неправильная подушка вызывает боли в шее и нарушает сон сегодня в 0:58
Что происходит с организмом, когда подушка перестаёт выполнять свою роль

Просыпаетесь с болью в шее и усталостью? Возможно, виновата подушка. Разбираем пять признаков, по которым можно понять, что пора купить новую.

Читать полностью » Trenitalia: маршрут Милан — Тирано признан самым живописным в Италии сегодня в 0:47
Пять поездов из Милана, после которых вы влюбитесь в Италию навсегда

Из Милана можно отправиться в путешествие, которое само по себе станет приключением. Пять направлений — от озёр до Альп — покажут Италию с нового ракурса.

Читать полностью » Россиянка Елена Лисейкина описала Ереван как город кофе, дыма и живых дворов вчера в 23:26
Глянцевая витрина и реальность за углом: почему Ереван лучше смотреть с изнанки

Путешественница из России рассказала, почему Ереван стал для неё городом контрастов: кофе на каждом углу, дым на перекрёстках и уют за розовыми фасадами.

Читать полностью » Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва вчера в 22:26
Самолёт как дипломат: что изменится после возвращения перелётов между Индией и Китаем

После пятилетнего перерыва Индия и Китай снова связываются прямыми рейсами. Возвращение маршрутов обещает перезапуск торговли и туризма в регионе.

Читать полностью » Суд в Перми взыскал с турфирмы 227 тысяч рублей за нарушение условий поездки в Астану вчера в 21:17
"Не пускал в туалет и грозил высадкой": туристы добились компенсации за новогодний кошмар в Астане

Праздничный тур из Перми в Астану превратился в судебную историю с неожиданным финалом — туристы доказали, что испорченный отдых тоже можно компенсировать.

Читать полностью » Черногория с 28 октября приостанавливает безвизовый режим для граждан Турции — Милойко Спайич вчера в 20:27
С 28 октября — только с визой: Черногория меняет правила для туристов

После инцидента в Подгорице Черногория неожиданно пересмотрела визовый режим с Турцией. Что стоит за этим решением и как оно повлияет на туристов и бизнес?

Читать полностью » Россиянку оштрафовали за ввоз чучела сиамского крокодила из Вьетнама — ФТС вчера в 19:17
Крокодил, который не доехал: как безобидная покупка стала делом на таможне

Россиянка привезла из отпуска невинный сувенир, но дома её встретили таможенники. Что не так с чучелом крокодила и как не повторить ошибку туристки?

Читать полностью »

