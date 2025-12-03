Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:41

Свадьба без ЗАГСа: молодожёны получают право расписаться там, где гулял Пушкин

Ленобласть открыла молодожёнам двери музеев для регистрации брака за 350 рублей

Новая свадебная традиция стремительно набирает популярность в Ленинградской области: теперь пары могут официально зарегистрировать брак прямо в музеях и исторических усадьбах региона, об этом сообщили в ЗАГСе Ленобласти. Проект, начавшийся летом с двух площадок, оказался столь востребованным, что сеть выездных точек расширили до десяти.

Как развивается проект

Пилотные церемонии прошли в Выборгском замке и парке Монрепо, став отправной точкой для создания полноценной альтернативы стандартному ЗАГСу. В регионе действует уже 25 официальных выездных площадок, и каждая из них предоставляет возможность провести не имитацию, а настоящую регистрацию брака.

Начальник управления ЗАГСа Ленинградской области Ольга Куликова объясняет, что для региона это совершенно новая традиция, и именно Выборг стал первым городом, предложившим молодожёнам исторические локации. Вскоре аналогичные варианты открылись и в других районах области, расширяя географию необычных свадеб.

Музеи, интерьеры и атмосфера

Список новых площадок охватывает как дворцы и усадьбы, так и крепости и музеи редких художественных направлений. Молодожёны могут выбрать атмосферу рыцарской эпохи в Ивангородской крепости или замке Копорье, вдохновиться русской стариной в Доме станционного смотрителя в Выре или посетить места, связанные с семьёй Пушкина — например, Домик няни в Кобрино или усадьбу Приютино.

Пары, которым близка современная эстетика, могут выбрать Сосновоборский музей современного искусства, а любители мистического и философского — музей-усадьбу Рериха в Изваре. Организаторы отмечают: многие предпочитают вступать в брак там, где когда-то познакомились. Так произошло с парой, выбравшей парк Монрепо — место их первой встречи.

Стоимость и возможности для молодожёнов

Использование музейных залов не требует дополнительных расходов: оплата взимается только за государственную регистрацию — 350 рублей, как и при обращении в обычный ЗАГС. При этом молодожёны получают доступ к историческим интерьерам, где когда-то бывали известные деятели русской культуры.

Фотосессии в залах, где обедал и танцевал Пушкин, прогулки по дорожкам, по которым гуляли герои прошлого, и возможность соединить личную историю с культурным наследием делают такие церемонии особенно привлекательными.

