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В США разработали способ управления мышцами с помощью света
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

В США разработали способ управления мышцами с помощью света

Методика оптогенетического контроля мышц с использованием света разработана сотрудниками Массачусетского технологического института. Она представляет собой новый подход к стимуляции мышечной активности, заменяя традиционное использование электричества.

Открытие имеет потенциал помочь людям с нарушениями двигательных функций, такими как паралич, ампутация конечностей или травмы спинного мозга, путем искусственной стимуляции мышц. Методика оптогенетики, основанная на генной инженерии, позволяет контролировать клетки, чувствительные к свету, через воздействие оптическими сигналами.

Ученые также работают над разработкой безопасных методов доставки светочувствительных белков в человеческие ткани. Методика обеспечивает более устойчивое и постепенное сокращение мышц, а созданная математическая модель позволяет регулировать интенсивность оптической стимуляции для достижения пропорционального контроля за мышцами.

Эта технология представляет потенциальную пользу для широкого круга пациентов, включая тех, кто столкнулся с инсультами, ампутациями или нарушениями контроля над конечностями, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Амумаморген (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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