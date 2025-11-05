Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мышцы с повязками
Мышцы с повязками
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:43

После тренировки не могу подняться с кровати: врачи объяснили, почему так болит тело

Врач Аржаков: боль после тренировки связана с микроповреждениями мышц, а не с молочной кислотой

Многие связывают мышечную боль после занятий спортом с действием молочной кислоты. Однако, как объяснил врач-травматолог-ортопед медицинской компании "СберЗдоровье" Александр Аржаков, это — распространённый миф. Реальные причины связаны с микроповреждениями волокон и естественными процессами восстановления, которые происходят в теле после физической нагрузки.

"Мышечная боль после тренировки — нормальная реакция организма на новую или интенсивную нагрузку, которая встречается практически у всех людей, если они начинают заниматься спортом или меняют программу тренировок. По-научному она называется синдромом отсроченной мышечной боли. Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — рассказал Александр Аржаков.

Что на самом деле вызывает мышечную боль

Ранее считалось, что причиной боли является накопление молочной кислоты, однако современные исследования это опровергли. Уже через час после тренировки уровень молочной кислоты снижается, тогда как боль появляется гораздо позже.
Основной механизм связан с микротравмами мышечных волокон и последующим воспалительным процессом, который помогает мышцам адаптироваться и становиться сильнее.

Распространённый миф Что происходит на самом деле
Боль вызывает молочная кислота Молочная кислота выводится из организма через 30-60 минут
Мышцы болят из-за усталости Источник боли — микроповреждения волокон
Если болит — значит тренировка эффективна Умеренная боль — норма, но сильная — сигнал о перегрузке

Когда боль — это норма, а когда — тревожный сигнал

Боль, возникающая через 12-24 часа после тренировки, считается естественным ответом организма на нагрузку. Она помогает мышцам адаптироваться и укрепляться. Но если дискомфорт сопровождается отёком, онемением или острой болью, стоит обратиться к врачу.

Тип боли Характеристика Рекомендация
Умеренная ноющая боль Возникает спустя сутки, проходит за 3-5 дней Норма, отдых, лёгкая активность
Резкая боль при движении Локализована, сохраняется более 7 дней Консультация врача
Сильный отёк и жар в области мышцы Возможен разрыв или воспаление Срочно обратиться в травмпункт

Как ускорить восстановление

Основная рекомендация при мышечной боли — отдых. Организму необходимо время для восстановления, поэтому стоит избегать повторных нагрузок на ту же группу мышц в течение 2-3 дней, а при выраженной боли — до недели.

Метод восстановления Как помогает
Холодные компрессы в первые сутки Снижают воспаление
Тёплая ванна через 1-2 дня Расслабляет мышцы, улучшает кровоток
Лёгкие упражнения (йога, ходьба, растяжка) Улучшают циркуляцию крови
Массаж и фоам-роллеры Снижают спазмы и ускоряют обмен веществ

"Стоит отметить, что обезболивающие препараты редко помогают снизить болевые ощущения после физической активности", — добавил врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Тренироваться через боль Увеличение микротравм, воспаление Сделать перерыв 2-3 дня
Игнорировать разминку Повышенный риск травм Разминка 10-15 минут перед занятием
Пропуск заминки Мышцы остаются напряжёнными Растяжка 5-10 минут после тренировки

Как питание и сон влияют на восстановление

Чтобы мышцы быстрее восстанавливались, важно поддерживать баланс белков, жиров и углеводов. Белок помогает строить новые волокна, углеводы — восполняют энергию, а жиры участвуют в гормональном обмене.

Фактор Оптимальная норма Роль
Вода 1,5-2 литра в день Выводит токсины, ускоряет обмен веществ
Белок 1,2-1,6 г на кг веса Восстанавливает мышечные ткани
Сон 7-9 часов Активирует гормон роста и регенерацию клеток

Плюсы и минусы мышечной боли

Плюсы Минусы
Признак адаптации организма Возможна перегрузка
Стимулирует рост мышц Может снижать мотивацию к тренировкам
Помогает оценить эффективность программы Увеличивает время восстановления

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли тренироваться, если мышцы болят?
Нет. Лучше дать им восстановиться хотя бы 48 часов, иначе можно усугубить микротравмы.

Можно ли снять боль с помощью мазей или таблеток?
Обезболивающие редко эффективны, а мази могут лишь частично облегчить состояние.

Поможет ли растяжка?
Да, мягкая растяжка улучшает кровообращение и ускоряет восстановление тканей.

