Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен принимает креатин после тренировки
Спортсмен принимает креатин после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:18

Мышцы ныли весь день после тренировки — а потом случилось то, чего я никак не ожидал

Физиологи зафиксировали пик мышечной боли через сутки

После активной тренировки многие ощущают знакомую тянущую боль в мышцах. Она может появиться не сразу, а спустя сутки, усиливаться на второй день и постепенно исчезать. Такое состояние нередко вызывает тревогу: можно ли продолжать тренировки, не вредит ли боль организму, и не является ли она признаком неправильной нагрузки? Однако исследования показывают: умеренная болезненность — естественный этап адаптации тела к усилиям, а не препятствие для роста силы и выносливости.

Природа отсроченной мышечной боли

DOMS — именно так называют боль, возникающую через 12-24 часа после нагрузки — является реакцией организма на непривычные движения или повышенный объём упражнений. Когда мышцы получают нагрузку, особенно эксцентрическую (например, опускание веса вместо подъёма), в волокнах образуются микроповреждения. В ответ к этим участкам направляются жидкость и питательные вещества, начинается восстановление, сопровождающееся лёгким воспалением.

Такой процесс — часть естественного укрепления мышечной ткани. Организм "учится" перенапрягаться безопасно, создавая новые связи и увеличивая плотность волокон.

Цитата исследования

"Мышечная боль — это совершенно нормально, особенно если вы новичок в тренировках. Но она не обязательно является показателем прогресса", — уточнили в материале.

Почему боль не мешает развитию мышц

Эксперты подчёркивают: наличие мышечной боли не говорит о снижении тренировочного результата. Организм способен восстанавливаться параллельно с продолжением занятий. Люди, регулярно и постепенно увеличивающие нагрузку, могут вовсе не испытывать выраженных неприятных ощущений, но их мышцы всё равно становятся сильнее.

Важно понимать, что цель тренировок — не вызвать боль любой ценой, а создать условия для безопасной адаптации. DOMS — лишь один из косвенных признаков изменения нагрузки, а не обязательный элемент процесса.

Когда болезненность может стать препятствием

Умеренная боль неопасна, но слишком интенсивные ощущения могут мешать выполнять упражнения технично. Если тело двигается скованно, риск получить травму возрастает. Ослабление силы и скорости — нормальная реакция на воспаление, однако при высоких целях в спорте или силовой подготовке состояние мышц важно учитывать.

Сильная боль, продолжающаяся более недели, появление синяков, отёков или резких "стреляющих" ощущений — сигнал обратиться к врачу. Такие симптомы нередко связаны не с DOMS, а с травмой.

Таблица "Сравнение"

Тип нагрузки Риск DOMS Польза Особенности
Эксцентрическая (опускание веса) Высокий Рост силы Вызывает больше микроповреждений
Концентрическая (подъём веса) Средний Формирование выносливости Меньше болезненности
Функциональные тренировки Переменный Улучшение координации Хорошо развивают связки
Кардио Низкий Укрепление сердца DOMS возникает редко

Советы шаг за шагом

  1. Разогревайте мышцы перед тренировкой: лёгкая суставная гимнастика и динамическая разминка уменьшают риск боли.

  2. Повышайте нагрузку постепенно — это ключ к безопасной адаптации.

  3. После тренировки делайте заминку: мягкая растяжка улучшает кровоток.

  4. Пейте воду и восполняйте белок — мышцы восстанавливаются быстрее.

  5. При выраженной боли заменяйте тяжёлую работу на лёгкую активность: прогулку, плавание, йогу.

  6. Старайтесь высыпаться — восстановление зависит от качества сна.

  7. Используйте контрастный душ для улучшения микроциркуляции.

  8. Прислушивайтесь к телу: выбирайте темп упражнений по собственным ощущениям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать боль и выполнять интенсивные упражнения → риск растяжений и разрывов → переходить на умеренную нагрузку.
Пытаться "додавить" мышцы ради ощущения боли → перенапряжение → работать по программе прогрессии.
Пропускать разминку → резкие микротравмы → делать короткую разогревающую сессию.
Полностью прекращать тренироваться из-за DOMS → потеря формы → выбирать мягкую активность в дни восстановления.
Принимать обезболивающие без необходимости → повышение нагрузки на организм → использовать натуральные методы восстановления.

А что если…

…мышцы не болят вовсе?
Это нормально. Если тренировки регулярны и нагрузки наращиваются постепенно, организм адаптируется. Отсутствие боли не означает, что занятие было бесполезным — показатель прогресса лучше отслеживать по силе, выносливости, технике и ощущениям во время работы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Боль после тренировки Плюсы Минусы
Умеренная Знак адаптации, стимулирует рост мышц Лёгкая скованность
Сильная Может сигнализировать о перегрузке Риск травмы
Отсутствие боли Хорошая адаптация Требуется контроль нагрузки

FAQ

Нужно ли отдыхать при DOMS?
Можно тренироваться, но лучше выбирать умеренную активность.

Опасна ли боль на второй день?
Нет, это типичная фаза DOMS.

Какие упражнения уменьшают риск боли?
Плавание, растяжка, ходьба и планомерная силовая нагрузка.

Мифы и правда

Миф: если мышцы не болят, тренировка была слабой.
Правда: прогресс зависит от нагрузки, а не от боли.

Миф: DOMS — признак травмы.
Правда: это естественная адаптационная реакция.

Миф: боль нужно терпеть, чтобы стать сильнее.
Правда: сильная боль снижает эффективность и опасна.

Сон и психология

Качество сна влияет на скорость восстановления после нагрузок. Недостаток отдыха усиливает ощущение боли и снижает мотивацию. Лёгкая активность в дни DOMS помогает снять напряжение, уменьшить уровень стресса и вернуть ощущение контроля над собственным телом.

Три интересных факта

  1. DOMS чаще возникает после непривычных движений, а не из-за тяжести веса.

  2. Микроповреждения — необходимый стимул для роста мышечной массы.

  3. Массаж снижает боль на 20-30% благодаря улучшению кровотока.

Исторический контекст

Изучение DOMS началось ещё в XIX веке, когда физиологи впервые связали боль с микроповреждениями мышечных волокон. Со временем исследователи выяснили, что мышечная адаптация требует регулярных нагрузок и отдыха, а умеренная боль является частью формирования выносливости и силы. Сегодня DOMS рассматривается как естественный этап тренировочного цикла, а не препятствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Совместные тренировки с питомцем снижают стресс у людей — физиологи сегодня в 9:10
Начала заниматься с собакой — тело подтянулось, настроение стало лучше

Эти простые упражнения помогут подтянуть тело и зарядиться энергией, а если рядом ваш пёс — тренировка превратится в весёлую игру.

Читать полностью » Тренировки с хулахупом укрепляют мышцы рук и спины — спортивные врачи сегодня в 8:10
Беру хулахуп и включаю музыку — руки подтянулись за неделю, не поверите

Забытые игры детства снова в моде — хулахуп не только поднимает настроение, но и помогает сделать руки подтянутыми и соблазнительными.

Читать полностью » Актриса Бет Рисграф укрепляет мышцы кора пилатесом и бегом — инструкторы сегодня в 7:10
Смешала бег и пилатес в одной тренировке — результат удивил даже тренера

Бет Рисграф, звезда сериала "Обмани меня", раскрывает, как бег, пилатес и дисциплина помогают ей сохранять гибкость выполняя опасные трюки на съёмочной площадке.

Читать полностью » Упражнение с полотенцами укрепляет бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры сегодня в 6:10
Легла на пол с двумя полотенцами — и тело будто поменялось на глазах

Простая домашняя тренировка с полотенцами помогает мягко проработать бёдра и усилить тонус ног. В тексте — разбор техники, ошибки и практичные советы.

Читать полностью » Эрин Курдила выиграла женский триатлон в Нью-Джерси — журналист Шейла Монаган сегодня в 5:10
Победу в триатлоне принесла одна привычка — жаль, раньше не знала

Когда коллега из офиса превращается в чемпионку триатлона, это не просто вдохновляет — это заставляет поверить, что всё возможно.

Читать полностью » Пресс Паллофа помогает укрепить антиротационные мышцы кора — эксперты фитнес-индустрии сегодня в 4:29
Не делаю скручивания, но укрепляю мышцы кора с помощью простого упражнения: пресс Паллофа идеально подходит

Хотите развить сильные мышцы кора без традиционных скручиваний? Эти упражнения стоя помогут укрепить глубокие мышцы и улучшить баланс с минимумом усилий.

Читать полностью » Короткие интенсивные занятия помогают сжигать жир после сна — фитнес-тренеры сегодня в 4:10
Попробовала новый способ сжечь жир — и зеркало показало невероятное

Ускорь обмен веществ и сожги больше калорий с помощью короткой, но мощной тренировки, которая продолжает работать даже после её завершения.

Читать полностью » Йога помогает растянуть подколенные сухожилия и снять напряжение — фитнес-тренеры сегодня в 3:24
Делала растяжку подколенных сухожилий каждый день — спина больше не болит

Эксперт рассказал, как с помощью 4 поз йоги расслабить напряжённые подколенные сухожилия, улучшить осанку и избежать болей в спине.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выбор крупного севка повышают гибель озимого лука — огородники
Питомцы
Выбор наполнителя для лотка напрямую влияет на запах в квартире — фелинологи
Еда
Мясо по-французски с картофелем в духовке становится сочным — повар
Авто и мото
Жители Приморского края копят на Lada Granta всего 9,1 месяца — Авито
Авто и мото
Мошенники могут использовать фальшивые уведомления о повышении утильсбора — эксперт Бориславский
Красота и здоровье
Влияние помело на действие лекарств, включая статины, подчеркнули специалисты
Садоводство
Герань, фикус и каланхоэ — лучшие растения для занятых людей — Наталья Чернышова
Дом
Назван способ избавиться от шоколадных пятен с помощью хозяйственного мыла и молока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet