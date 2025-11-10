Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает асану Сету Бандхасана
Девушка делает асану Сету Бандхасана
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 10:18

Я тренировалась без перерыва — пока не узнала, что делаю всё неправильно

Фитнес-тренер Ирина Ротач считает, что ускорить рост мышц можно с помощью утяжелений. Такой подход помогает даже тем, кто долгое время не мог добиться заметных результатов из-за медленного прогресса или нехватки мотивации.

"Подтягивания с дополнительным весом и другие силовые упражнения дают заметный эффект за короткое время", — отметила тренер.

Утяжелители (например, жилеты или манжеты для рук и ног) помогают активировать больше мышечных волокон, повышая эффективность каждой тренировки. Главное — начинать с малого и увеличивать вес постепенно, чтобы избежать травм.

Гибкость как профилактика травм

Следующий важный аспект тренировок — развитие гибкости и подвижности суставов. Ирина Ротач подчеркивает, что регулярная растяжка делает тело пластичнее, улучшает кровообращение и снижает риск микротравм.

"Гибкость не только делает тело пластичнее, но и помогает поддерживать форму без болей и сюрпризов от мышц", — пояснила она.

Растяжка после силовой нагрузки помогает мышцам быстрее восстановиться и сохранить эластичность. Это особенно актуально для тех, кто много времени проводит в сидячем положении.

Эксцентрическая фаза: секрет ускоренного прогресса

Одним из самых действенных фитнес-принципов Ротач называет эксцентрическую фазу движения - момент, когда мышца растягивается под нагрузкой. Например, при отжимании это фаза опускания корпуса вниз, а при подтягивании — медленное опускание тела.

Такие упражнения не только увеличивают силу и выносливость, но и улучшают координацию. Акцент на растяжение мышцы заставляет тело адаптироваться, повышая эффективность тренировок.

"Несколько повторений в день с акцентом на эксцентрическую фазу помогают мышцам быстрее адаптироваться и расти", — подчеркнула тренер.

Таблица: влияние тренировок на организм

Тип тренировки Главный эффект Рекомендации по выполнению
С утяжелениями Быстрый набор силы и мышечной массы Начинать с малых весов, контролировать технику
На гибкость Улучшение подвижности суставов Делать растяжку после тренировки
Эксцентрические упражнения Повышение выносливости и контроля Выполнять медленно, с концентрацией на движении
Комплекс на всё тело Ускорение обмена веществ Тренироваться 3-4 раза в неделю

Тренировки для всех групп мышц

Ротач рекомендует не ограничиваться упражнениями на одну зону, а вовлекать в работу все группы мышц. Такой подход улучшает осанку, ускоряет обмен веществ и повышает общий тонус.

Комплексные тренировки, включающие ноги, спину, руки и пресс, запускают так называемый afterburn-эффект - организм продолжает активно сжигать калории в течение 48-72 часов после занятия.

"Тело продолжает работать даже в состоянии покоя — это и есть настоящая эффективность фитнеса", — отмечает эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как исправить
Чрезмерные веса без подготовки Перегрузка суставов, травмы Увеличивать нагрузку постепенно
Игнорирование растяжки Спазмы, потеря подвижности Включить упражнения на гибкость
Слишком быстрые повторения Потеря контроля, низкий результат Замедлить движение, работать в эксцентрической фазе
Монотонные тренировки Отсутствие прогресса Менять комплекс каждые 4-6 недель

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки. 5-10 минут лёгкой кардиоактивности (например, бег на месте или скакалка).

  2. Добавьте утяжеления. Используйте манжеты или гири для повышения интенсивности.

  3. Контролируйте каждое движение. Работайте медленно, особенно на эксцентрической фазе.

  4. Завершите растяжкой. Потяните мышцы спины, ног и плеч, удерживая каждую позу 20-30 секунд.

  5. Дайте телу восстановиться. Отдых между тренировками не менее 24 часов.

FAQ

Как быстро появляются результаты при регулярных тренировках?
Первые изменения видны уже через 2-3 недели при системных занятиях 3 раза в неделю.

Нужно ли использовать утяжелители новичкам?
Да, но только лёгкие — до 1 кг на конечность, чтобы не повредить суставы.

Как часто делать растяжку?
Ежедневно, особенно после нагрузок. Это помогает избежать мышечных зажимов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пью протеин перед сном — и утром вижу, что тело меняется: жаль, что не узнал об этом раньше сегодня в 3:17

Как правильно выбрать и употреблять сывороточный протеин, чтобы получить максимум пользы для мышц и не навредить организму.

Читать полностью » Теперь не убираюсь часами после болезни: секрет в простом шаге, о котором никто не говорит сегодня в 3:10

После тяжёлых выходных с вирусом хочется только одного — вернуть силы и порядок в доме. Но как найти баланс между заботой о себе и домашними делами.

Читать полностью » Беру протеин и банан — делаю свой гейнер дома: мышцы растут, а кошелёк цел сегодня в 2:47

Почему гейнер не всегда помогает набрать мышцы и как выбрать правильный — от состава и приёма до домашних рецептов.

Читать полностью » Перестала считать годы и сделала это — результат поразил даже подруг: чувствую себя на двадцать сегодня в 2:10

Соцсеть напомнила всем о дне рождения автора, но вместо неловкости — радость и благодарность. Как сохранить бодрость и уверенность, когда цифры в паспорте растут.

Читать полностью » Начал делать всего одно упражнение — живот стал плоским уже через две недели: не верю отражению в зеркале сегодня в 1:28

Прямая мышца живота — не единственный герой крепкого пресса. Узнайте, как работают другие мышцы и какие упражнения приносят максимум пользы.

Читать полностью » Думала, что йога только для гибких — оказалось, именно она вернула мне спину без боли сегодня в 1:10

Страх гибкости, сомнения насчёт пользы и предвзятое отношение к "ритуалам" мешают начать. Разбираем мифы, даём пошаговый план и подбираем формат занятий.

Читать полностью » Зеваю на тренировке, но не устала — оказалось, тело подаёт важный сигнал, о котором никто не говорил сегодня в 0:10

Зевота во время тренировки — не признак скуки или усталости. Почему тело реагирует именно так и как справиться с этим естественным рефлексом.

Читать полностью » На неделю, месяц — можно, а дольше не дают: как спортзалы управляют своими клиентами вчера в 23:26

Долгосрочные абонементы в фитнес-клубы уходят в прошлое. Почему гибкие условия становятся более выгодными как для клиентов, так и для бизнеса?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Здесь к гостям относятся как к родным – почему туристы влюбляются в Сербию с первой поездки
Культура и шоу-бизнес
Никто не ожидал такого поворота: 5 сериалов, где каждое мгновение может шокировать
Наука
Моделирование сельскохозяйственных систем повышает урожайность — Барат Рагхаван
Питомцы
Просто изменила одно правило в кормлении — и собака стала активнее: как правильно кормить любимца
Красота и здоровье
Частое использование антисептиков может привести к сухости и раздражению кожи — Андрей Дорохов
Садоводство
Мечтала о мяте в саду — и вот что получилось, следуя этим простым советам
Дом
Как сохранить мягкие игрушки в идеальном состоянии: от выбора до регулярной чистки и хранения
Красота и здоровье
Закрыла овощи на зиму, как всегда — а потом вся семья оказалась в больнице
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet